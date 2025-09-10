  • Новость часаМинобороны не планировало удары по объектам в Польше
    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением беспилотники над Польшей
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 15:07 • Новости дня

    Временный поверенный России заявил о пролете дронов в Польшу со стороны Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш рассказал журналистам, что дроны, о которых заявляла Польша, пересекли ее границу со стороны Украины.

    «Мы знаем одно – эти дроны летели со стороны Украины», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Ордаш отметил, что в ходе встречи в МИД Польши ему была вручена нота протеста, однако польская сторона не предоставила никаких доказательств российского происхождения аппаратов. «Мы получили ноту протеста. Я в ответ представил нашу позицию. Никаких доказательств, что эти дроны имели российское происхождение, не представлено», – заявил он.

    Ранее Ордаш прибыл в МИД Польши после инцидента с беспилотниками.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей.

    Североатлантический альянс применил статью 4 Североатлантического договора после инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Польше.

    10 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши

    Политолог Рар: Инцидент с беспилотниками в Польше может быть операцией под «фальшивым флагом»

    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше приведет к эскалации конфликта. Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о трех из 19 сбитых БПЛА, которые проникли в воздушное пространство страны.

    «В первую очередь необходимо точно установить, чьи дроны были сбиты польской ПВО над территорией страны НАТО. Не исключено, что речь идет об операции под «фальшивым флагом». Встанет ли вопрос о перспективе применения пятой статьи устава Североатлантического альянса?» – рассуждает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, инцидент с БПЛА приведет к дальнейшей эскалации конфликта. «Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия. При этом западные страны оказались в сложном положении: они хотят любой ценой остановить дальнейшее продвижение российских войск в зоне СВО, но не намерены непосредственно участвовать в боевых действиях», – заметил собеседник.

    «В этой связи можно ожидать разработку пакета санкций ЕС против России, включающего отказ от закупок российских энергоносителей, а также введения вторичных рестрикций против тех стран, которые сотрудничают с Москвой», – спрогнозировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По его словам, речь идет о 19 БПЛА, «некоторые из которых» летели с территории Белоруссии. Туск сообщил, что военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Политик отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марко Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    10 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    10 сентября 2025, 08:39 • Новости дня
    Польша сообщила генсеку НАТО об уничтожении нескольких беспилотников
    @ IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский премьер Дональд Туск проинформировал генсека НАТО Марка Рютте об уничтожении сегодня ночью нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, что на территории страны были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство, передает ТАСС.

    По его словам, Польша находится в постоянном контакте с руководством НАТО и информирует о принятых мерах по пресечению подобных инцидентов.

    В связи с происшествием Туск назначил экстренное заседание кабинета министров на восемь часов утра по местному времени. Также президент Польши Кароль Навроцкий инициировал срочное совещание Совета национальной безопасности с участием премьера.

    Полиция Люблинского воеводства подтвердила, что один из сбитых дронов был обнаружен в селе Чосновка, находящемся примерно в 30 километрах от границы с Белоруссией. В заявлении полиции говорится: «В 05:40 в населенном пункте Чосновка полицейские подтвердили обнаружение поврежденного дрона. Мы уведомили соответствующие службы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона на территории страны. Польские прокуроры обнаружили кириллицу на обломках дрона, найденных в Польше.

    10 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Зеленский потребовал наказать Россию за беспилотники над Польшей
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы виновна в запуске дронов над польской территорией, поэтому против нее необходимо предпринять дополнительные меры, заявил Владимир Зеленский.

    На территорию Польши было нацелено не менее восьми ударных беспилотников, что является «чрезвычайно опасным прецедентом для Европы» и «очередным витком эскалации», заявил Зеленский, передает «Газета.Ru».

    Зеленский подчеркнул, что Россия должна «ощутить последствия» за свои действия, а пауза в санкциях затянулась слишком надолго.

    По словам главы киевского режима, отсрочка введения ограничительных мер против России и ее союзников только усилит жестокость ударов.

    Ранее польский премьер Польши Дональд Туск сказал генсеку НАТО Марку Рютте об уничтожении над польским воздушным пространством нескольких дронов. В Польше также временно ограничивали работу двух аэропортов.

    Позже Туск заявил, что якобы сбитые дроны были российскими.

    Киевский режим призвал натовские страны перехватывать дроны и ракеты над территорией Украины.

    10 сентября 2025, 13:22 • Новости дня
    В Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фрагменты семи беспилотников и одной ракеты нашли на польской территории после ночного прилета в польское воздушное пространство, сообщили в МВД Польши.

    Обломки якобы нашли в населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Олесно, расположенных на востоке Польши, указала пресс-секретарь польского МВД Катажина Галецкая, передает ТАСС.

    Также их нашли в центре страны.

    Фрагменты ракеты неизвестного происхождения обнаружили в поселке Выхалев в Люблинском воеводстве.

    Ранее глава польского поселка Мшишкув Рафал Маршалек заявил, что рядом с этим населенным пунктом обнаружили упавший беспилотник.

    Польский премьер Дональд Туск заявлял, что сбитые над Польшей беспилотники якобы российского производства.

    Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что инцидент с дронами в Польше накалит конфликт: на Западе уже звучат планы по поставкам киевскому режиму новых видов вооружений.

    10 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной
    Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соседним с Украиной государствам Североатлантического альянса следует использовать свои средства противовоздушной обороны для перехвата запущенных Россией воздушных целей, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Сибига обратился к западным союзникам с призывом начать перехват всех воздушных целей и беспилотников, запускаемых Россией над Украиной, передает «Лента.ру».

    По словам министра, для коллективной безопасности Европы необходимо применять системы ПВО, размещенные в соседних странах, в том числе на территориях государств – членов НАТО, для уничтожения угрожающих объектов в украинском воздушном пространстве.

    Также он потребовал от западных стран усилить противовоздушную защиту Украины.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство Польши.

    Оперативное командование польских вооруженных сил заявляло, что аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин временно ограничивали свою работу из-за незапланированной активности польских и союзных самолетов.

    10 сентября 2025, 15:27 • Новости дня
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минобороны России заявили, что российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши.

    «Объекты для поражения на территории Польши не планировались», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове

    В Минобороны уточнили, что максимальная дальность применяемых в ударе российских беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Агентство Reuters писало, что в НАТО отказались признать нападением инцидент с беспилотниками в Польше.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.

    10 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    Туск сообщил о запросе применения статьи 4 Договора НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти обратились к странам НАТО с формальным запросом о консультациях на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Польский премьер Дональд Туск сообщил о подаче формальной заявки на применение статьи 4 Североатлантического договора, передает ТАСС.

    Такое решение Польша приняла после инцидента с нарушением воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом.

    Как заявил Туск в Сейме, «консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4». Он уточнил, что решение было согласовано с президентом Польши Каролем Навроцким. В ходе консультаций Варшава намерена попросить союзников по НАТО увеличить поддержку польских ВВС и систем противовоздушной обороны на восточной границе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российскими. Польские власти проинформировали генерального секретаря НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на территории Польши. Представители НАТО отказались признать инцидент с беспилотниками нападением на страну.

    10 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    В Польше временно закрыли аэропорты из-за военной активности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временное прекращение полетов вводится для польских аэропортов Жешув-Ясенка и Люблин, там прекращены прием и отправка самолетов, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

    Временное закрытие аэропортов связано с незапланированной военной активностью польских и союзных самолетов, указали в командовании, пишет РБК.

    Кроме того, в максимальную готовность приведены системы ПВО и радиолокационного распознавания.

    В ночь на 7 сентября в связи с ракетными ударами по территории Украины польские и союзные боевые самолеты были подняты в воздух. В ту же ночь по всей Польше была объявлена воздушная тревога

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что власти страны полностью перекроют пропуск через границу с Белоруссией из-за предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025».

    До этого Туск сообщал, что польские власти примут «особые меры» против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» произойдут некие «провокации».

    10 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    В Польше нашли упавший беспилотник возле Мнишкува

    Мэр Мнишкува Маршалек сообщил о новом найденном БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В поле рядом с поселком Мнишкув в центральной части Польши обнаружили упавший беспилотник, к осмотру которого привлечено спецподразделение для проверки боевой начинки.

    Очередной беспилотник, нарушивший воздушное пространство Польши, обнаружен в поле возле населенного пункта Мнишкув Лодзинского воеводства, передает ТАСС.

    БПЛА упал в ночь на 10 сентября, о находке агентству PAP сообщил глава Мнишкува Рафал Маршалек.

    На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарной службы и военной жандармерии. Сейчас ожидают специальное военное подразделение, которое должно проверить наличие боевой части в беспилотнике.

    По словам Маршалека, информации о пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над Польшей беспилотники были российскими. Польские власти проинформировали генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на территории страны. Представители НАТО отказались считать этот инцидент нападением.

    10 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Временный поверенный России прибыл в МИД Польши после инцидента с беспилотниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш прибыл в польский МИД на фоне обвинений Варшавы в запуске «российских» дронов без предоставления доказательств.

    Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, передает РИА «Новости». Причиной встречи стали заявления польских властей о сбитых над страной дронах, которые премьер Польши Дональд Туск назвал «российскими» без предоставления конкретных доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА.

    Ордаш отметил: «Польская сторона не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов».

    Тем временем, белорусские военные сообщили, что ночью предупреждали Польшу и Литву о приближении дронов, а Польша – Минск о беспилотниках с территории Украины. ПВО Белоруссии отслеживала и уничтожала сбившиеся с курса аппараты, часть из которых была нейтрализована над республикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал генсека НАТО о ночном уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны.

    Североатлантический альянс не считал этот инцидент актом вооруженной агрессии.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Запад будет использовать этот случай для обвинения России и усиления дискуссии о новых санкциях и поддержке ВСУ.

    10 сентября 2025, 14:04 • Новости дня
    Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал все вопросы о беспилотниках в воздушном пространстве Польши Министерству обороны России.

    «Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива Министерства обороны РФ», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что Кремль не получал официальных запросов на контакты со стороны польских властей по ситуации с дронами. «Нет, насколько мне известно – нет. В Кремль – нет», – ответил он на соответствующий вопрос.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    10 сентября 2025, 14:20 • Новости дня
    Песков сообщил о ежедневных обвинениях России в провокациях со стороны ЕС и НАТО

    Песков: ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Евросоюза и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, такие заявления чаще всего делаются без каких-либо доказательств или аргументации, передает ТАСС.

    «Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию», – подчеркнул Песков, комментируя обвинения Брюсселя в провокации с БПЛА в Польше.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей.

    В августе власти Польши сообщили о взрыве неизвестного объекта в Мазовецком воеводстве и заявили о его якобы российском происхождении, не представив при этом доказательств.

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

