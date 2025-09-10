  • Новость часаАктер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре
    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Армия Непала пригрозила введением войск из-за беспорядков
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта
    Политолог: Израиль становится опасен для всего мира
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    10 сентября 2025, 00:46 • Новости дня

    Всемирный день предотвращения суицида и День тыквы отмечается 10 сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Первая декада сентября – праздничный повод сам по себе, но чтобы было еще интереснее, вспомним несколько дат и событий в России и мире, которые укажут на важное в череде забот или добавят поводов для приятных встреч и разговоров.

    Всемирный день предотвращения суицида, который отмечается 10 сентября,  инициировала Международная ассоциация по предотвращению самоубийств (МАПС) при поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем ООН.

    В этот день с 2003 года специалисты помогающих профессий пытаются обратить внимание на важность выявления и предотвращения суицида у близких, знакомых. В 2021 году у этого дня появился девиз – «Вселяя надежду через действие».

    Десятое сентября является еще и Днем разноцветных букетов. По одной из версий, усилиями флористов и любителей цветов этот праздник стали отмечать во второй половине прошлого века и цель его – в богатое урожайное время еще теплой осени насладиться многообразием душистых и разноцветных цветов.

    Международный день макияжа в этот день решил отмечать визажист и блогер из США Джеймс Чарльз. Он считал макияж искусством и самовыражением, которое доступно любому и не только 10 сентября.

    День тыквы, который в некоторых источниках указывается 10 сентября, а в других – 26 октября – еще один повод вспомнить о полезном осеннем продукте, родом из Мексики. Тыква богата бета-каротином и на 90% состоит из воды, так что даже переедание печеной с сиропом или свежей с медом тыквы не отразится на фигуре фатально.

    Всемирный день альпака отмечается сегодня в честь дружелюбных  южноамериканских животных из семейства верблюдовых. Кроме того, 10 сентября в Китае празднуют День учителя, в Италии проходит Фестиваль острого перца, в США отмечают День обмена идеями.

    Именинный пирог 10 сентября пекут для Aнны, Мoиceя, Aфaнacия, Дeниca, Гpигopия, Ивaнa, Пaвлa, Aнaтoлия, Вeниaминa, Кaccиaнa, Apceния, Игнaтия, Cepгeя и Никoлaя.

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    9 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 14:33 • Новости дня
    Захарова: Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский этнограф Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению Москвы, сообщила глава МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Каверин находился под арестом в Афганистане с июля, его обвиняли в совершении ряда правонарушений, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что освобождение и репатриация Каверина были осуществлены с учетом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном. Каверин был возвращен на родину 8 сентября из Кабула.

    В июле в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений.

    Накануне стало известно, что он готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.

    9 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    @ Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Международная обстановка» стала причиной, по которой Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева, который был запланирован на 21 ноября.

    «За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», – цитирует «Коммерсантъ» выдержку из пресс-релиза коллектива.

    Организаторы сообщили, что вместо Мацуева на сцене выступит другой солист, однако его имя пока не объявлено.

    Концерты российских музыкантов за рубежом регулярно отменяют на фоне спецоперации на Украине, что приводит к изменению программ ведущих зарубежных коллективов.

    К примеру, в июле текущего года в Италии были отменены выступления Валерия Гергиева и пианиста Александра Романовского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    9 сентября 2025, 05:34 • Новости дня
    Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко за госизмену

    Tекст: Ирма Каплан

    Владелец бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергей Деревянко арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Суд отправил его в СИЗО, обжаловать решение бизнесмен не стал.

    «Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», – приводит ТАСС данные из судебной картотеки.

    Детали уголовного дела и обстоятельства задержания не раскрываются, поскольку рассмотрение подобных дел проходит в закрытом режиме, и суд воздерживается от комментариев. Обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Москве был арестован второй за неделю гражданин России по обвинению в государственной измене, следует из электронной базы данных Мещанского суда.

    Севастопольский горсуд признал местного жителя Сергея Боднарашика виновным в передаче разведданных о военной технике и объектах российских военных киевскому режиму.

    Запорожский облсуд признал 36-летнего владельца популярного Telegram-канала из Мелитополя виновным

    в государственной измене.


    9 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Песков рассказал, как его донимают телефонные мошенники

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился на Восточном экономическом форуме тем, что избежать атак телефонных мошенников не удается ни ему, ни его родственникам.

    «Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», – рассказал он ТАСС.

    По словам Пескова, родственники едва не попадались на мошеннические уловки, балансируя «прямо на грани».

    «Чудом абсолютно удалось их предостеречь. Но действительно были такие случаи», – признал он.

    Представитель Кремля добавил, что мошенничество было всегда: от наперсточников на рынках до карманников в трамваях и масштабы были всегда большие.

    «Это всегда было. И, разумеется, по мере того, как растет цифровая среда, мошенничество переселяется уже на более высокий технологический уровень. Становятся ли люди более уязвимыми? Ну, конечно, становятся, потому что преступники и злоумышленники применяют все более ухищренные способы», – отметил Песков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Также в МВД составили психотип жертвы дистанционных хищений в России. Кроме того, МВД сообщило о популярных предлогах для обмана клиентов банков.

    9 сентября 2025, 04:26 • Новости дня
    Мужчина погиб в Адлерском районе Сочи при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале о гибели мужчины при атаке дронов ВСУ его автомобиля.

    «В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести  частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», – сказано в посте.

    Кондратьев добавил, что поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать  необходимую помощь семье погибшего. Администрация города, уточнил он, окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.

    В ночь на вторник аэропорт Сочи вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были отменены менее чем через полчаса.

    9 сентября 2025, 02:56 • Новости дня
    Из горящей пятиэтажки на юго-западе Москвы эвакуированы более 45 жильцов

    Tекст: Ирма Каплан

    На юго-западе столицы огнеборцы МЧС тушат пятиэтажку, в которой загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах, сообщили в столичном управлении МЧС.

    «Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало», – сказано в посте в Telegram-канале ведомства.

    В МЧС уточнили, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ночного пожара в квартире на улице Вяземской в Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты, сообщили в прокуратуре столицы.

    10 сентября 2025, 01:40 • Новости дня
    Актер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист РСФСР Александр Збруев перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад» почувствовал себя нехорошо. От госпитализации он отказался, но на сцену не вышел.

    «Да, поднялось давление. <…> В моем возрасте (87 лет) это бывает, ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», – заявил актер ТАСС.

    В «Ленкоме» уточнили, что Збруев от госпитализации отказался, находится дома. В постановке 9 сентября Збруева заменил другой актер.

    На сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» 9 сентября Александр Збруев с коллегами должны были играть «Вишневый сад».

    Александр Збруев – лауреат Государственной премии России и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве и в 1961 году окончил Театральное училище имени Щукина. Был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года «Ленком»). Задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Збруев в январе прокомментировал свою госпитализацию, объяснив, что проходит плановое обследование в медицинском учреждении.

    9 сентября 2025, 21:59 • Новости дня
    В Москве назвали победителей конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в Национальном центре «Россия» 9 сентября прошел финал Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Выставка финалистов включала 59 прототипов. Посетители могли протестировать каждую разработку: примерить костюмы, собрать конструкторы, пройти лабиринты или поиграть в настольные игры.

    В номинации «Настольная игра» выиграли проекты «Воевода: Древняя Русь», «Выходные с Пушкиным», «Благое дело. Клуб меценатов», «Бобры и плотины» и «Великая Россия». В «Технической и технологической игрушке» отмечены «РОБИ», «Печка Емели самоходная», «Лаборатория Менделеева», подводный аппарат и набор «Создай свой первый автомобиль».

    В номинации «Конструктор и сборная модель» победили «Архангельский конек», «Чебурашка», «МИРАТОМ: Горное дело», «Деревянное государство» и настольный театр «Сказка в каждый дом». В «Мультимедийном проекте» отмечены «Буквогород», мультфильм-мюзикл «Цветняшки! Семейные истории», графическая новелла «Огнеборцы: герои нашего времени» и проект «Привет, это Кот!».

    Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организуется обществом «Знание» совместно с «Движением Первых» с 2024 года. Победителей ждет запуск производства и распространение изделий при поддержке партнеров конкурса. Игрушки появятся в магазинах и образовательных учреждениях страны. В конкурсе приняли участие более 28,2 тыс. заявок из 89 регионов, среди которых были специалисты самых разных профессий и творческие семьи.

    9 сентября 2025, 04:38 • Новости дня
    В Роструде напомнили о продолжительности рабочего дня перед праздником

    Tекст: Ирма Каплан

    В предпраздничный день рабочий день должен быть сокращен на час вне зависимости от длительности смены, сказано в документации Роструда.

    «Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма ведомства.

    В Роструде пояснили: если сократить продолжительность смены невозможно, переработка на час должна быть компенсировано. В случае, если длительность смены час или менее, сотрудник не должен выходить на работу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что работнику можно, а что – нельзя в обеденный перерыв.


    9 сентября 2025, 03:27 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова не возражал о продлении ареста

    Tекст: Ирма Каплан

    Подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов не возражал против содержания в СИЗО, несмотря на попытки адвоката добиться смягчения меры пресечения.

    «Курбонов А. А. У. не возражал против продления ареста», – приводит ТАСС данные из документов суда.

    Адвокат Курбонова настаивал на смягчении меры пресечения, апеллируя тем, что тот не был судим, женат, имеет двоих малолетних детей.

    Суд продлил срок содержания под стражей Ахмаджона Курбонова, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (внесены в перечень террористов и экстремистов) до 17 ноября. Вину они не признали.

    По делу проходят пять фигурантов. Четвертый – уроженец Азербайджана Роберт  Сафарян арестован, пятый обвиняемый, сотрудник спецслужб Украины Андрей  Гедзик, объявлен в розыск.

    Напомним, убийство генерал-лейтенанта Игоря произошло утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве, когда сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в электросамокат, оставленный у подъезда жилого дома.

    Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие по делу о взрыве, в котором погиб Кириллов, завершено. Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова.

    9 сентября 2025, 05:59 • Новости дня
    Отцу погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей дали условный срок

    Tекст: Ирма Каплан

    Отцу четырех детей, погибших от дихлофоса, Дмитрию Виноградову, Назаровский городской суд Красноярского края вынес условный срок, сообщила прокуратура Красноярского края.

    «К двум годам условного лишения свободы суд приговорил отца четверых погибших от отравления инсектицидами детей. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В прокуратуре уточнили, что адвокат просил оправдать подзащитного, который «не мог догадываться о подобных последствиях» своих действий, и выразил сомнение в достоверности экспертиз. Подсудимый же попросил «строго не судить».

    Напомним, в сентябре 2024 года в Красноярском крае четверо детей скончались  после отравления, как полагали, курицей и пельменями из местного магазина, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

    Позднее выяснилось, что дети в поселке Красная Сопка погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом, как заявили в ГСУ СК по Хакасии и Красноярскому краю. Из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изымали дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления. Но эксперт-химик заявил о невозможности гибели детей от дихлофоса. Отец обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Суд приступил к рассмотрению дела в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинитель в ходе заседания суда по делу против отца четверых детей, погибших от отравления инсектицидом под Красноярском, запросил для обвиняемого условный срок заключения.

    9 сентября 2025, 03:39 • Новости дня
    Ребенок и двое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    При пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, все госпитализированы, сообщили в столичном управлении МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что локализовать огонь удалось на площади 65 кв. м, после чего пожар был полностью ликвидирован.

    Для 48 эвакуированных из двух подъездов дома жильцов был развернут пункт временного размещения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на юго-западе столицы огнеборцы МЧС тушат пятиэтажку, в которой загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах.


    9 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами

    Проекты победителей конкурса «Родная игрушка» появятся на полках российских магазинов

    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами
    @ t.me/rodnaya_igrushka

    Tекст: Олег Исайченко

    В России есть множество специалистов, способных создавать детские игрушки. Их проекты пропитаны традиционными для России ценностями, а потому помочь им попасть на рынок – важнейшая задача для государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали наставники конкурса «Родная игрушка» Александр Беспамятных и Данил Соболев. Ранее в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка».

    «Детские игрушки – это невероятно важная вещь, с помощью которой мы формируем мироощущение подрастающих поколений. В процессе игры ребенок понимает, что такое хорошо, а что – плохо, а также впитывает специфические модели поведения и примеряет на себя образ своей будущей профессии», – сказал Александр Беспамятных, наставник конкурса «Родная игрушка».

    Однако рынок игрушек сегодня «перенасыщен продукцией иностранных брендов». «В них, например, не чувствуются идеалы, которые свойственны российской цивилизации. Да и зачастую эти игрушки создаются не по зову души, а на основании точного финансового анализа», – добавляет он.

    «В итоге отечественным умельцам приходится конкурировать с гигантами индустрии, включая Lego или Mattel. Разумеется, это сражение нельзя назвать равным. Поэтому конкурс «Родная игрушка» призван скорректировать положение дел. Мероприятие стало своеобразным местом встречи, где друг с другом взаимодействуют творцы и инвесторы», – уточняет собеседник.

    «И это принципиально важный момент: в России много людей, готовых браться за производство игрушек. Но им нужно обозначить дорогу, показать пути самореализации. Собрав эти «жемчужины» со всей страны, мы и сумеем подарить нашим детям по-настоящему хорошие игрушки: простые и родные для каждого русского человека», – акцентирует Беспамятных.

    Об опыте работы с авторами проектов в рамках конкурса рассказал другой наставник – Данил Соболев. «В рамках одного проекта конкурсант пытался создать поле, где ребенок мог бы планировать траекторию движения шарика до финишной точки – корзинки, развивая свои инженерные навыки», – отметил собеседник. – «Другой участник трудился над аналогом Lego из прочных деревянных моделей. Подобный формат помогает мальчикам и девочкам развивать воображение и фантазию. Процесс работы с обоими конкурсантами выдался увлекательным, интересным и живым. Было интересно наблюдать, как в рамках обсуждения трансформируется изначальная идея».

    «В целом же конкурс «Родная игрушка» решает важную задачу. Сегодня нашему обществу не хватает доверия к отечественным товарам. Но у нас есть крутые специалисты, предлагающие интересные продукты. В этом плане рынок детских товаров крайне значим. Если ребенок с детства знаком с товарами, созданными в России, то и в дальнейшем он будет обращать внимание в первую очередь на нашу собственную продукцию», – заключил Соболев.

    Ранее в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка». С приветственным словом к финалистам обратился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В частности, он указал на серьезность работы по данному направлению и зачитал послание президента Владимира Путина к участникам конкурса.

    «Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», – отметил президент в своем обращении.

    Глава государства выразил уверенность, что «участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию», а новые игрушки «подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране».

    В свою очередь Кириенко отметил, что на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок из всех 89 субъектов России. И в каждой представленной идее была «частичка души и сердца». «"Родная игрушка" – это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей», – подчеркнул он.

    «Игрушка – это, в первую очередь, про мечту. Почти все, чем мы гордимся, когда-то было чьей-то мечтой», – сказал Кириенко. В частности, он напомнил, что космонавт Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев в детстве хотели покорить небо. Поэтому речь идет не просто о создании развлечения для подрастающего поколения, но о формировании образа его будущего.

    Напомним, конкурс «Родная игрушка» ставит своей задачей стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Церемония награждения финалистов сопровождалась выставкой 59 прототипов моделей, ознакомиться с которыми мог любой желающий.

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

