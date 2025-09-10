Поведенческий экономист раскрыл секрет привлекательности бородачей

Поведенческий экономист Пек раскрыл секрет привлекательности бородачей

Tекст: Ирма Каплан

В среднем, с учетом индивидуальных и культурных различий, бороды, как правило, повышают привлекательность мужчин, считает доктор Пек.

В одном исследовании, проведенном в 2014 году, 1453 женщинам показали фотографии мужчин, которые добровольно согласились распустить на лице растительность. В основном все типы бород на лице, включая легкую щетину, густую щетину и окладистые бороды, они оценили как более привлекательные, чем гладко выбритые лица.

При этом предыдущие исследования показывали, что окладистые бороды делают мужчин более агрессивными, зрелыми и сильными, пишет Daily Mail.

Исследование доктора Пеrа, напротив, показало, что более светлая борода оказывала противоположный эффект. Например, густые брови считались наиболее привлекательными, а чисто выбритый мужчина – более доступным для общения.

Эффект также может немного варьироваться в зависимости от возраста и формы лица.

«Борода обычно подчеркивает типично мужское строение лица, что способствует формированию суждений о возрасте, доминировании или более высоком статусе. Это говорит о том, что ее преимуществами, как правило, смогут пользоваться молодые мужчины», – добавил Пек.

В зависимости от того, какое впечатление мужчина хочет произвести, форму бороды, возможно, придется скорректировать. Отросшая борода часто повышает рейтинг, связанный с такими качествами долгосрочных партнерских отношений, как зрелость и родительские навыки.

Поэтому для таких отцов, как Борис Джонсон и принц Уильям, такая борода, пожалуй, наиболее уместна. Но для таких людей, как Райан Гослинг или Том Харди, которые, возможно, хотят быть привлекательными и доступными для общения, лучше подойдет легкая или густая щетина на лице.

Серия исследований показала, что наличие растительности на лице не всегда гарантированно делают мужчин привлекательными для женщин, но всегда – повышает степень доминантности.

К примеру, исследователи из Университета Квинсленда обнаружили, что бороды значительно усиливают восприятие агрессии у мужчин, так как мужчина с бородой воспринимался агрессивнее, чем без нее. Аналогичным образом, борода увеличила скорость и точность распознавания мужчинами и женщинами проявлений гнева, но не радости.

Доктор Пек отмечает, что сигналы, которые посылает растительность на лице, важнее и сильнее ее самой. К примеру, в густонаселенных городах, где начинается мода на бороды, они постепенно теряют привлекательность, и наоборот.

«Когда почти все гладко выбриты, борода может больше говорить о статусе, зрелости или идентичности, чем когда бороды широко распространены. Та же логика применима и к демонстративному потреблению: если Mercedes используется для обозначения богатства, то чем больше людей владеют Mercedes, тем слабее становится этот сигнал», – пояснил ученый.

