Оппозиционный экс-премьер Грузии подтвердил переезд в Германию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В прямом эфире оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первая») он сообщил, что получил вид на жительство в этой стране.

«Буду работать здесь в интересах партии, в интересах Грузии, в том числе как эксперт. Готовлю ряд интересных проектов с экспертными кругами по вопросам евроинтеграции, расширения ЕС, в основном в направлении Восточной Европы. Все будет вокруг Грузии», – заявил Гахария. По его словам, «это не политическое убежище».

В то же время он «в ближайшее время возвращаться в Грузию не намерен». «Ничего удивительного в этом нет», – сказал Гахария.

Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили заявил, что, вероятно, Гахария «готовится к длительной эмиграции».

По словам парламентария, Гахария много чего испортил в Грузии, а сейчас пытается навредить стране в Европе. «Экс-премьер пытается избежать ответственности за совершенные дела», – отметил он.

Правоохранительные органы Грузии изучают ответственность Гахария по делам о возможном превышении полномочий на посту министра МВД во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси, а также выставлении несогласованного поста на границе с Южной Осетии. Оба этих факта произошли несколько лет назад.