    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    14 комментариев
    1 сентября 2025, 19:59 • Новости дня

    Оппозиционный экс-премьер Грузии подтвердил переезд в Германию

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «За Грузию», в понедельник подтвердил сведения СМИ о переезде в Германию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В прямом эфире оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первая») он сообщил, что получил вид на жительство в этой стране.

    «Буду работать здесь в интересах партии, в интересах Грузии, в том числе как эксперт. Готовлю ряд интересных проектов с экспертными кругами по вопросам евроинтеграции, расширения ЕС, в основном в направлении Восточной Европы. Все будет вокруг Грузии», – заявил Гахария. По его словам, «это не политическое убежище».

    В то же время он «в ближайшее время возвращаться в Грузию не намерен». «Ничего удивительного в этом нет», – сказал Гахария.

    Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили заявил, что, вероятно, Гахария «готовится к длительной эмиграции».

    По словам парламентария, Гахария много чего испортил в Грузии, а сейчас пытается навредить стране в Европе. «Экс-премьер пытается избежать ответственности за совершенные дела», – отметил он.

    Правоохранительные органы Грузии изучают ответственность Гахария по делам о возможном превышении полномочий на посту министра МВД во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси, а также выставлении несогласованного поста на границе с Южной Осетии. Оба этих факта произошли несколько лет назад.

    1 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Янукович выступил с неожиданным заявлением

    Янукович в новом заявлении заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО и ЕС

    Янукович выступил с неожиданным заявлением
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором выразил свою давнюю позицию против вступления Украины в НАТО.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с завлением, в котором заявил, что всегда являлся «категорическим и убежденным противником» вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, такая перспектива стала бы катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.

    «Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», – заявил Янукович журналистам.

    Кроме того, Янукович рассказал, что Европейский союз во время переговоров с Киевом о членстве не проявлял понимания экономических сложностей Украины. Он подчеркнул, что лично контролировал процесс сближения с ЕС, однако столкнулся с высокомерным отношением европейских партнеров.

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что именно Европа должна нести ответственность за гарантии безопасности Украине. В Париже 4 сентября запланировали совещание с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности Украине.

    Комментарии (38)
    1 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Китай и Индию прекратить поддерживать Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия выразила обеспокоенность сотрудничеством Китая и Индии с Москвой, комментируя их контакты с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Еврокомиссия настаивает на прекращении поддержки России со стороны Китая и Индии, сообщает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге заявила: «Мы развиваем отношения с этими странами в двустороннем режиме, и они хорошо знают нашу позицию в отношении России. Мы настаиваем, чтобы страны не оказывали России поддержки в войне на Украине».

    Она отметила, что Евросоюз сохраняет «очень хорошие отношения с Индией», несмотря на ее связи с Россией. По ее словам, ситуация на Украине остается главной озабоченностью Еврокомиссии на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры в китайском Тяньцзине.

    Комментарии (26)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (7)
    1 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители обнародовали снимок, на котором видно задержание мужчины по делу об убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия.

    Снимок был опубликован украинской полицией, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

    На фото зафиксирован момент задержания подозреваемого в доме.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Комментарии (14)
    31 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    «Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», – сказано в подписи к фото, на котором среди десятков представителей стран-участниц в центре стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Комментарии (9)
    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Песков отреагировал на сообщения о якобы причастности России к инциденту с самолетом фон дер Ляйен

    Песков опроверг причастность России к сбою навигации в самолете с фон дер Ляйен

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не причастна к инциденту с посадкой самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

    «Ваша информация неверна», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов Financial Times, передает Ura.ru.

    В понедельник FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Позже Еврокомиссия подтвердила, что самолет, на котором Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский Пловдив, испытал проблемы с навигационной системой GPS.

    Комментарии (22)
    1 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками за последние сутки уничтожены кабина управления и пусковая установка ЗРК Patriot, пусковая установка американской РСЗО HIMARS, а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотника, 627 ЗРК, 24 910 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием

    В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины. В тот же день российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ. Кроме того Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    «Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

    По его словам, следственные действия по установлению обстоятельств убийства в активной фазе. Кроме того, Зеленский поблагодарил правоохранителей за слаженную эффективную работу.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Комментарии (9)
    1 сентября 2025, 09:24 • Новости дня
    Страны ШОС решили учредить Банк развития
    Страны ШОС решили учредить Банк развития
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества приняли решение о создании Банка развития ШОС.

    В соответствующей декларации, принятой по итогам саммита в Тяньцзине, подчеркивается важность формирования нового финансового института для объединения усилий государств-членов, передает ТАСС.

    В документе отмечается: «Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, сообщил, что Китай готов предоставить членам Межбанковского объединения ШОС кредиты в течение ближайших трех лет.

    Комментарии (8)
    1 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании клиринга для расчетов за газ и АЭС

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о завершении испытаний клиринговой схемы, которая обеспечит финансирование проекта АЭС «Аккую».

    По информации, переданной ТАСС, Эрдоган провел встречу с Владимиром Путиным в Китае, где проинформировал о новых финансовых успехах по проекту АЭС «Аккую».

    Глава Турции отметил, что клиринговый механизм позволяет использовать платежи турецкой компании Botas за российский газ для финансирования строительства атомной станции.

    Президент Эрдоган заявил: «Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botas за газ».

    Эта схема направлена на оптимизацию взаиморасчетов между странами и ускорение реализации крупного энергетического проекта.

    Напомним, ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в банке JPMorgan и предназначавшихся для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

    Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.

    Комментарии (10)
    31 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны разрабатывают детальный сценарий отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности, предусматривающий поддержку миссии Соединенными Штатами.

    Страны Европейского союза прорабатывают детальные планы по размещению на Украине своих военных для обеспечения постконфликтных гарантий безопасности, передает РИА «Новости». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о «довольно конкретных планах» с полным содействием США, включая командные, разведывательные и наблюдательные возможности.

    Фон дер Ляйен заявила журналистам, что у Евросоюза существует четкая дорожная карта, и по ней уже достигнуто согласие с администрацией Белого дома. Она подчеркнула: «Европейские столицы работают над довольно точными планами потенциального военного развертывания на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями США».

    Издание Financial Times предполагает, что миссия может включать десятки тысяч военнослужащих ЕС. Военным будет оказана поддержка Соединенных Штатов, в том числе средствами управления, разведки и контроля на территории Украины.

    Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне опроверг обсуждение ввода войск на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (14)
    1 сентября 2025, 06:03 • Новости дня
    Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался в Truth Social в своем главном страхе в случае отмены его пошлин судами – он опасается, что США станут страной третьего мира.

    В одном из постов Трамп заявил, что его тарифная политика привнесет в американскую экономику более 15 трлн долларов, «в основном за счет тарифов». Если же тарифы по решению суда будут сняты, «почти все эти инвестиции и многое другое будут немедленно аннулированы».

    «Во многих отношениях мы станем страной третьего мира без надежды когда-либо снова стать великими», – написал он.

    В другом посте он отметил, что цены, даже на энергоносители, снижаются, а «инфляции почти нет».

    «И все это на фоне великолепных тарифов, которые приносят нам триллионы долларов из стран, которые используют нас десятилетиями», – подчеркнул президент США.

    Как ранее заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс, Трамп считает, что американские рабочие являются сердцем и душой экономики, и поэтому он отстаивает программу, в которой они всегда стоят на первом месте, пишет Times of India.

    В соцсети Truth Social Трамп повторил этот посыл, выразив надежду на то, что тарифы останутся в силе на фоне юридических проблем.

    «Наслаждайтесь выходными в честь Дня труда (1 сентября – прим. ВЗГЛЯД). Впереди у США важный год, возможно, лучший за всю историю, если тарифы, наконец, будут одобрены судами!!!» – написал он.

    Напомним, экономический крах США без его тарифов Трамп предсказывал еще в июне, пеняя судам попытками навредить стране своими приговорами против пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.


    Комментарии (6)
    1 сентября 2025, 10:54 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении

    Кимаковский сообщил об успехе ВС России в районе Шандриголово

    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы добились серьезного продвижения у Шандриголово, а украинские войска вынуждены отступать за реку Жеребец под Северском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские войска смогли «разрезать» украинскую группировку на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

    «В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», – заявил Кимаковский.

    Кроме того, по данным Кимаковского, украинские военные на Северском направлении начали отход за реку Жеребец под давлением российской артиллерии и беспилотников. Советник главы ДНР отметил, что отступление ВСУ происходит после активных боев на данном участке фронта.

    Напомним, ранее военные России получили контроль над 30 км границы после освобождения Камышевахи в ДНР.

    Подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении на Красноармейском направлении после неудачных попыток контратаки.

    До этого российские войска расширили контроль под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 09:34 • Новости дня
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.

    Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров на саммите ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Комментарии (6)
    1 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

    Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.

    «Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.

    «Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.

    Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

    Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Комментарии (3)
  • О газете
