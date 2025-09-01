Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Оппозиционный экс-премьер Грузии подтвердил переезд в Германию
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «За Грузию», в понедельник подтвердил сведения СМИ о переезде в Германию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В прямом эфире оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первая») он сообщил, что получил вид на жительство в этой стране.
«Буду работать здесь в интересах партии, в интересах Грузии, в том числе как эксперт. Готовлю ряд интересных проектов с экспертными кругами по вопросам евроинтеграции, расширения ЕС, в основном в направлении Восточной Европы. Все будет вокруг Грузии», – заявил Гахария. По его словам, «это не политическое убежище».
В то же время он «в ближайшее время возвращаться в Грузию не намерен». «Ничего удивительного в этом нет», – сказал Гахария.
Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили заявил, что, вероятно, Гахария «готовится к длительной эмиграции».
По словам парламентария, Гахария много чего испортил в Грузии, а сейчас пытается навредить стране в Европе. «Экс-премьер пытается избежать ответственности за совершенные дела», – отметил он.
Правоохранительные органы Грузии изучают ответственность Гахария по делам о возможном превышении полномочий на посту министра МВД во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси, а также выставлении несогласованного поста на границе с Южной Осетии. Оба этих факта произошли несколько лет назад.