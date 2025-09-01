Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета

Shot: ВМС Таиланда задержали траулер «Билене» с российским экипажем у Пхукета

Tекст: Елизавета Шишкова

Военно-морские силы Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Траулер под названием «Билене» шел из России в Бангладеш под флагом Вануату. В таиландских водах корабль был остановлен после подозрений в контрабанде, однако при досмотре запрещенных предметов и рыболовных снастей не обнаружили.

Судно построено в 1986 году. В 2008 году оно уже задерживалось у берегов Камчатки по подозрению в контрабанде топлива. Тогда капитан совершил самоубийство после задержания, и обвинения предъявить было некому.

Сейчас предполагается, что старый траулер отправят на крупнейшее «кладбище кораблей» в Читтагонге, где он будет разобран на металлолом.

