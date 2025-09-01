Эксперт назвал подозрительные для банков операции клиентов

В Ассоциации российских банков разъяснили, какие операции банки могут счесть за подозрительные

Tекст: Татьяна Косолапова

С первого сентября банки официально ужесточают контроль за снятием наличных в банкоматах. Уточняется, что банк может заблокировать операцию, если она покажется ему подозрительной, после чего выдача наличных будет ограничена до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов.



«У добропорядочного гражданина в принципе не существует каких-либо операций, которые могут быть заблокированы банком без причины. Но любая операция, если она не может быть подтверждена или объяснена простыми словами, может показаться банку подозрительной», – говорит Семов.

Он подчеркивает, что если человек проводит обычные для себя операции, то ему не о чем беспокоиться – риска блокировки нет. Если осуществляется крупная покупка, например, квартиры, машины, участка, и человек может предоставить соответствующие по сделке документы, легко обоснует свои траты, то никаких ограничений со стороны финансовой организации также не последует.

«Но если вы начинаете «вертеться ужом», придумывать какие-то сложные схемы для того, чтобы обойти контроль со стороны банка, значит операция однозначно будет заблокирована. Если вы собираетесь совершить какую-то операцию впервые, будьте готовы к тому, что банк просто запросит у вас разъяснения», – объясняет эксперт. По словам собеседника, крупные покупки, нетипичные для клиента, потребуют разъяснений в целях защиты клиента. При четком предоставлении пояснений по операции в рамках договорных отношений никаких блокировок не последует.

Ранее Банк России назвал девять признаков подозрительных операций при попытке снять наличные в банкомате. Среди них регулятор выделил необычное время проведения операции, нетипичную сумму снятия или нестандартное местоположение банкомата, изменение активности телефона клиента за шесть часов до операции, нетипичный для пользователя способ снятия.