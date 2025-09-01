Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Мишустин в Калужской области рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях
Во время визита в школу в селе Лопатино Калужской области премьер-министр Михаил Мишустин напомнил ученикам о важности цифровой безопасности и поздравил с началом учебного года.
Мишустин принял участие в уроке информатики, где поговорил с учениками о цифровом следе в социальных сетях, передает ТАСС.
«Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда», – подчеркнул премьер и призвал школьников быть осторожными в интернете, чтобы не стать жертвами мошенничества.
Глава правительства также зашел в кабинет химии, где отметил важность этого направления для научно-технического прогресса. Он выразил надежду, что среди выпускников школы появится больше специалистов в области химии.
Во время визита Мишустин поздравил педагогов и учеников с 1 сентября, пожелав им успехов и праздничного настроения в новой школе. Третьеклассники исполнили для него песню «Служу России», а премьер с улыбкой отметил выступление и выразил уверенность, что у детей нет «двоечников», но даже их любят учителя.
В заключение Мишустин пожелал учащимся получать удовольствие от учебы и радоваться школьной жизни.
Ранее Мишустин утешил заплакавшую на Дне знаний школьницу.
Президент России Владимир Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год.