Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании «ШОС плюс», отметил, что традиционные ценности постепенно ушли из международной повестки, передает ТАСС. По его словам, настало время вернуть их в мировой дискурс и придать этой теме новое звучание.

Путин акцентировал внимание на том, что 20 сентября в Москве пройдет международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение».

Российский лидер отметил: «Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече».

Путин особенно подчеркнул, что главная задача конкурса – поддержка и возвращение традиционных ценностей в международную повестку. Он выразил уверенность, что такие культурные инициативы способны укрепить взаимопонимание между народами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победитель конкурса «Интервидение» получит Кубок и приз в 30 млн рублей. В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие представители 21 страны, в том числе впервые исполнители из США.