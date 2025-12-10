Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили шесть беспилотников над пятью регионами России

Tекст: Мария Иванова

В течение трех часов, с 9.00 до 12.00 мск, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Все аппараты были украинского производства и представляли угрозу для гражданской инфраструктуры на территории страны.

Согласно официальной информации, два беспилотника были сбиты в Брянской области, по одному – в Курской, Белгородской и Калужской областях, еще один – в Республике Крым. В Минобороны уточнили, что дежурные расчеты сработали своевременно, нарушений в работе инфраструктуры не зафиксировано.

Ведомство отметило, что подобные атаки со стороны Украины продолжают носить регулярный характер, однако российские силы ПВО уверенно справляются с задачами по защите неба.

Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа с 7 до 9 часов утра по московскому времени. В частности, под Москвой уничтожили четвертый беспилотник.

За минувшую ночь над регионом нейтрализовали 20 украинских беспилотников.