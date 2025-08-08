Fox News перечислил страны, где может пройти встреча Путина и Трампа

Tекст: Вера Басилая

Возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом рассматривается на конец следующей недели, сообщает канал Fox News со ссылкой на информированный источник, передает РИА «Новости».

В качестве площадок для переговоров обсуждаются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия.

Издание пишет, что якобы Венгрия изначально была предпочтительным вариантом для российской стороны, однако Турция, также упоминавшаяся среди возможных стран, теперь считается маловероятным местом проведения встречи.

Fox News также отмечает, что подготовка к саммиту осложнилась после заявления Владимира Зеленского о необходимости национального референдума на Украине для одобрения любых территориальных уступок.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встречу президентов России и США запланировали ориентировочно на следующую неделю.

Одну из арабских стран рассматривают в качестве возможной площадки для переговоров, обсуждение этого вопроса уже идет. Рим исключили из списка возможных мест для встречи.

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.