    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    CNN: Пентагон получил право изымать дефицитное оружие с Украины
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    16 комментариев
    8 августа 2025, 14:59 • Новости дня

    Fox News перечислил страны, где может пройти встреча Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии, Швейцарии, ОАЭ или Италии, сообщает Fox News.

    Возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом рассматривается на конец следующей недели, сообщает канал Fox News со ссылкой на информированный источник, передает РИА «Новости».

    В качестве площадок для переговоров обсуждаются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия.

    Издание пишет, что якобы Венгрия изначально была предпочтительным вариантом для российской стороны, однако Турция, также упоминавшаяся среди возможных стран, теперь считается маловероятным местом проведения встречи.

    Fox News также отмечает, что подготовка к саммиту осложнилась после заявления Владимира Зеленского о необходимости национального референдума на Украине для одобрения любых территориальных уступок.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Встречу президентов России и США запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Одну из арабских стран рассматривают в качестве возможной площадки для переговоров, обсуждение этого вопроса уже идет. Рим исключили из списка возможных мест для встречи.

    Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

    7 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Комментарии (19)
    7 августа 2025, 20:28 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ

    Индийские НПЗ остановили покупки российской нефти из-за пошлин США

    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на индийский импорт.

    Как сообщает Bloomberg, индийские государственные НПЗ приостановили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на импорт из Индии. Официальных указаний от правительства Индии о прекращении закупок сырья из России не поступало.

    Правительство Нарендры Моди выступает против введенных Соединенными Штатами тарифов и продолжает сопротивляться инициативам Белого дома.

    Несмотря на это, индийские НПЗ приняли решение временно отказаться от новых контрактов на закупку российской нефти на фоне угрозы экономических потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов. Мировые цены на нефть выросли на 1% после пяти торговых сессий снижения. США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

    Комментарии (17)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (2)
    7 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова назвала аморальный поступок Киева

    Представитель МИД Захарова: Отказ Киева принимать пленных ВСУ аморален

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение киевских властей не забирать тысячу украинских военнопленных в рамках обмена с Москвой, назвав его аморальным и чудовищным.

    Отказ Киева принимать тысячу пленных солдат Вооруженных сил Украины в рамках обмена – это «чудовищная история и полная аморальность», подчеркнула Мария Захарова, передает ТАСС. Она отметила, что из-за этого буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий.

    Захарова акцентировала внимание на том, что многие украинские военнопленные сами стремились сдаться российским войскам, чтобы спастись от гибели в окопах или на передовой под давлением командиров. Она добавила, что среди пленных, которых Киев отказывается обменивать, нет ни одного офицера.

    Дипломат также раскритиковала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов), заявив: «Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал – ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных».

    Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать ситуацию с отказом Киева забирать военнопленных для того, чтобы потребовать у Запада дополнительную финансовую помощь, прикрываясь судьбой этих солдат. Она отметила, что это становится поводом для новых обращений за средствами.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил в четверг, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.



    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    Комментарии (9)
    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Комментарии (12)
    7 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) немедленно уйти в отставку.

    «Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

    Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, передает Reuters.

    «Мирное соглашение может преобразить Южный Кавказ – энергопроизводящий регион, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, пересеченный нефте- и газопроводами, но раздираемый закрытыми границами и давними этническими конфликтами», – передает Reuters со ссылкой на близкие к переговорам источники.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединятся к Трампу в Белом доме для переговоров и церемонии подписания, сообщили американские официальные лица.

    Они подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давно назревшей транзитной проблемы, добавили информаторы агентства.

    Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который соединит большую часть его территории с Нахичеванью, азербайджанским анклавом, граничащим с союзником Баку – Турцией.

    «Согласно тщательно согласованным документам, которые политики подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» и известен под аббревиатурой TRIPP», – заявили источники.

    Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

    «Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия»,  – заявил один из источников.

    Лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая с момента своего создания в 1992 году является сопредседателем Франции, России и США для посредничества в урегулировании конфликта.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    Комментарии (9)
    8 августа 2025, 09:24 • Новости дня
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине

    CNN перечислил пять сценариев окончания конфликта после встречи Путина и Трампа

    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможны пять сценариев завершения конфликта на Украине, среди которых только один благоприятен для Киева, сообщает канал CNN.

    Потенциальные сценарии окончания конфликта на Украине после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа перечислил телеканал CNN. В материале отмечается, что только один из пяти сценариев может быть выгоден Киеву.

    Первый сценарий – прекращение огня, однако его вероятность оценивается как низкая, поскольку Россия может продолжить наступление и до октября взять такие города, как Красноармейск( украинское название – Покровск), Константиновка и Купянск, передает «Газета.Ru».

    Второй вариант предполагает переговоры, которые могут затянуть конфликт, а Москве дать шанс закрепить достижения либо продвинуть на Украине лояльного кандидата.

    Третий вариант – успешное сопротивление Киева при поддержке Евросоюза и скромных успехах российской армии, что вынудит Москву к новым переговорам.

    Четвертый сценарий представляет собой катастрофу для Украины и НАТО, если Вашингтон откажется от поддержки, а Евросоюз не справится с давлением, что может привести к продвижению российских войск и внутренним проблемам для Владимира Зеленского.

    Пятый вариант – катастрофа для России, связанная с истощением ресурсов, санкционным давлением, ослаблением поддержки Китая и внутренним недовольством, что может вынудить Москву покинуть украинскую территорию.

    При этом ни один сценарий, по мнению CNN, невозможен без активного участия самой Украины в переговорах.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о согласовании договоренности между Россией и США о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Встречу Путина и Трампа запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Международные издания отметили, что переговоры могут изменить динамику конфликта на Украине и ситуацию в Европе.

    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от диалога Путина и Трампа.

    Комментарии (15)
    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве на закрытой конференции белорусские оппозиционеры и спецслужбы Польши и Украины планируют обсудить планы по срыву военных учений «Запад-2025» на белорусской территории, сообщил источник в оппозиции Белоруссии.

    Встреча пройдет во время акции «Новая Беларусь» и марша по центральным улицам польской столицы 9-10 августа, сообщил собеседник РИА «Новости».

    На закрытую часть конференции пригласили представителей польских силовых структур, в частности, Службы военной разведки Польши и Агентства разведки. К обсуждению были также привлечены украинские спецслужбы, включая СБУ и главное управление разведки Минобороны Украины.

    Собеседник агентства отметил, что целью обсуждения стали провокации для срыва учений, намеченных на 2025 год.

    Ранее источник сообщал, что в Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

    Между тем в конце июля в рамках подготовки к масштабному учению «Запад-2025» в Белоруссию прибыл первый эшелон российских военных и техники.

    Комментарии (10)
    8 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Встреча Путина и Трампа может пройти в арабской стране

    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В качестве возможной площадки для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривают одну из арабских стран, обсуждение этого вопроса уже ведется.

    Возможность организации встречи президентов России и США в одной из арабских стран обсуждается, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил: «Обсуждались возможности в одной из арабских стран».

    Переговоры о месте и времени саммита продолжаются, однако конкретные детали не уточняются. Известно только, что вариант ближневосточного государства рассматривается в качестве одной из площадок для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заверил, что для переговоров с Владимиром Путиным нет никаких условий и не требуется его предварительная встреча с Владимиром Зеленским.

    Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах благодаря опыту жестких переговоров лидеров России и США.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о риске отставки Трампа из-за Украины или Ирана

    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дональд Трамп может уйти с поста президента США, если разрешит военную силу в конфликте вокруг Ирана или на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что возможное разрешение Дональдом Трампом применения силы в конфликте вокруг Ирана или на Украине может привести к его отставке, передает РИА «Новости».

    По мнению Джонсона, если в результате такого решения США понесут серьезные потери, на Трампа начнется давление с требованием уйти с поста президента.

    Джонсон считает, что в такой ситуации Трамп действительно может сложить полномочия и передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. По его словам, Трампа в этом случае воспримут как полностью дискредитировавшего свое президентство, и это приведет к возможности его ухода.

    Ранее конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа.

    Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 11:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро

    Американист Дудаков: США попытаются давить на Мадуро через Колумбию и Бразилию

    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    @ Rayner Pena/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США пока не могут раскачать ситуацию в Венесуэле. Поэтому они попытаются на ближайших выборах в Колумбии и Бразилии привести к власти проамериканские силы и через них организовать изоляцию Каракаса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Вашингтон увеличил до 50 млн долларов вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    «Само по себе увеличение суммы вознаграждения не принципиально. Решение Белого дома имеет символическое значение – это сигнал американцам, внешним игрокам, а также самому Каракасу о том, что США отказываются от улучшения двусторонних отношений с Венесуэлой», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Спикер напомнил, что сразу после инаугурации Дональда Трампа республиканская администрация пыталась улучшить контакты с Каракасом, и некоторые авторитетные политики и эксперты полагали, что у США и Венесуэлы есть пространство для совместных шагов навстречу друг другу.

    «В частности, в Венесуэлу летал спецпосланник Ричард Гренелл, чтобы договориться об освобождении заключенных американцев. Но в итоге в Белом доме взяла верх «ястребиная» позиция, а госсекретарь Марко Рубио поддержал лидеров венесуэльской оппозиции, находящихся за рубежом, и пообещал добиваться смены власти в стране», – указал он.

    «Исходя из этого, очевидно, что США будут придерживаться эскалационного сценария. При этом, в краткосрочной перспективе они не смогут напрямую раскачать ситуацию в Венесуэле, поскольку легитимность и прочность власти Мадуро была подтверждена на недавних выборах», – напомнил собеседник.

    «Думаю, Белый дом попытается сменить власть на предстоящих выборах в Колумбии и Бразилии. Если там победят проамериканские правые силы, то через эти страны Трамп будет стремиться усилить давление на Каракас и организовать изоляцию Венесуэлы», – резюмировал политолог.

    Ранее США повысили в два раза – до 50 млн долларов – вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что политик «напрямую связан с операциями по контрабанде наркотиков».

    Она обвинила венесуэльского лидера в сотрудничестве с группировкой Tren de Aragua, а также мексиканским наркокартелем «Синалоа». По словам главы минюста, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) «изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками».

    Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль нашел поведение США «жалким», а саму инициативу – «политической пропагандой» и «отчаянной попыткой отвлечь внимание» общественности от дела Джеффри Эпштейна, сообщает BBC.

    «Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организованные из ее страны, эта женщина устраивает настоящий медийный цирк, чтобы угодить побежденным крайне правым в Венесуэле», – сказал дипломат.

    Впервые вознаграждение в размере 15 млн долларов за данные по Мадуро минюст объявил в 2020 году. Спустя пять лет сумму увеличили до 25 млн долларов. Также США ввели новые санкции в отношении ряда высших должностных лиц Венесуэлы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одной из внешнеполитических целей администрации Дональда Трампа является попытка свержения Мадуро, и оценивала, получится ли у Вашингтона воплотить планы в жизнь.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что как с его стороны, так и со стороны США проявлялась заинтересованность во встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, кто стал инициатором саммита, передает ТАСС.

    Ранее Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (12)
