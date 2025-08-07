Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).0 комментариев
Захарова назвала чудовищным отказ Киева принимать пленных ВСУ
Представитель МИД Захарова: Отказ Киева принимать пленных ВСУ аморален
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение киевских властей не забирать 1 тыс. украинских военнопленных в рамках обмена с Москвой, назвав его аморальным и чудовищным.
Отказ Киева принимать 1 тыс. пленных солдат Вооруженных сил Украины в рамках обмена - это «чудовищная история и полная аморальность», подчеркнула Мария Захарова, передает ТАСС.
Она отметила, что из-за этого буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий.
Захарова акцентировала внимание на том, что многие украинские военнопленные сами стремились сдаться российским войскам, чтобы спастись от гибели в окопах или на передовой под давлением командиров. Она добавила, что среди пленных, которых Киев отказывается обменивать, нет ни одного офицера.
Дипломат также раскритиковала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов), заявив: «Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал – ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных».
Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать ситуацию с отказом Киева забирать военнопленных для того, чтобы потребовать у Запада дополнительную финансовую помощь, прикрываясь судьбой этих солдат. Она отметила, что это становится поводом для новых обращений за средствами.
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил в четверг, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.