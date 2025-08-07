Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным

Ошибочный банковский перевод сорвал поставки дронов украинским военным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ошибочный банковский перевод сорвал важную военную поставку, сообщает РИА «Новости».

Украинская воинская часть 5 июня перечислила 10074900 гривен (242 тыс. долларов) компании «КБ АТЕЙ» по контракту на закупку комплектующих для беспилотников, но почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) по ошибке отправили фирме «АТЕЙ Технолоджи». Директор второй компании Егор Голявко получил деньги, но не вернул их, проигнорировав просьбы о возврате со стороны партнера Виталия Подвиженко.

Голявко заявил, что не получал средств, но уже 5 июня вывел всю сумму на свои счета. В результате деятельность компании «КБ АТЕЙ» была остановлена, а поставки дронов для ВСУ в Сумской области сорваны, что поставило под угрозу безопасность украинских военных.

Полиция Киевской области 13 июня возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и арестовала денежные средства на счетах Голявко. Суд также предоставил правоохранителям доступ к банковской информации и документам компаний, связанных с этим инцидентом.

Этот случай выявил уязвимости в системе военных закупок на Украине: даже незначительная ошибка и отказ вернуть деньги способны полностью парализовать поставки важных комплектующих для ВСУ.

