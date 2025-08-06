Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Reuters сообщило, что место для возможной встречи Путина и Трампа не выбрано
Reuters: Место для возможной встречи Путина и Трампа не определено
В Белом доме заявили, что место для возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа не определено, пишет Reuters.
«Представитель Белого дома заявляет, что место для возможной встречи Трампа с Путиным не определено», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Трамп выразил желание лично встретиться с президентом России уже на следующей неделе. В Белом доме сказали, что инициативу встречи с Трампом озвучила российская сторона.
В Кремле состоялась встреча президента России со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По данным СМИ, Трамп заявил, что встреча оказалась продуктивнее, чем ожидалось.