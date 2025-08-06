В России решили штрафовать питбайки за выезд на дороги

Tекст: Алексей Дегтярев

Подобная техника, как и эндуро или кроссовые мотоциклы, не должна допускаться до дорожного движения, заявили в ведомстве «Коммерсанту».

Планируется, что за нарушение этого запрета в Кодексе об административных правонарушениях появится новый штраф – до 30 тыс. рублей.

Питбайки представляют собой мини-мотоциклы, предназначенные для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они продаются как спортинвентарь, не регистрируются в ГИБДД, не имеют необходимых документов и де-юре не считаются транспортными средствами.

Часто такие мотоциклы не комплектуются фарами, указателями поворота и зеркалами заднего вида.

Популярность питбайков среди подростков выросла в последние годы, что привело к росту числа ДТП с их участием. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 288 ДТП, где питбайками управляли дети. В этих авариях погибли 10 детей и 235 получили ранения.

Ранее в начале августа подросток на питбайке сбил инспектора ДПС в Краснодарском крае.

В июле после аварии в Подмосковье водитель питбайка попал в больницу, его 17-летняя пассажирка погибла.