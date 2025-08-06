Sun назвала причину смерти Оззи Осборна

Sun: Причиной смерти Оззи Осборна стали инфаркт миокарда и остановка сердца

Tекст: Антон Антонов

В официальном свидетельстве о смерти были указаны «острый инфаркт миокарда» и «внебольничная остановка сердца» как причина смерти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Сопутствующими заболеваниями у Осборна значились ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Также издание отмечает, что в разделе «деятельность» Осборн был охарактеризован как «рок-легенда, автор песен и исполнитель».

Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменитый британский музыкант и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн ушел из жизни на 77-м году. Музыканта похоронили в Бирмингеме. В феврале супруга музыканта Шэрон Осборн рассказывала, что у него прогрессировала болезнь Паркинсона, из-за чего он больше не мог ходить.



