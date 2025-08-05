На Камчатке открылся Всероссийский молодежный форум «Экосистема»

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие, передает ТАСС, проходит на базе центра «Экосистема» и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками форума стали 600 молодых людей из всех регионов России и зарубежных стран. В приветственном слове президент РФ Владимир Путин отметил значимость экологических инициатив молодых и образовательную программу встречи.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что молодежь активно воплощает инициативы в защиту природы, включая создание экологических троп и внедрение уроков экологии в школах. Программа форума охватывает современные технологии в возобновляемой энергетике, работу с геотермальными объектами и полевые исследования в лаборатории.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что участие экспертов ООН придает событию международное значение и подчеркивает устойчивость региона к вызовам природы после недавних землетрясений. Форум традиционно становится площадкой для формирования итоговых экологических проектов.

В работе форума участвуют биотехнологи, инженеры и специалисты по альтернативной энергетике, которые разрабатывают проекты по использованию геотермальной энергии и создают Индекс антропогенного влияния. Студенты и экоактивисты готовят рекомендации по реагированию на экологические угрозы. Директор департамента «РусГидро» Тимур Хазиахметов подчеркнул важность профессионального подхода молодежи к решению экологических проблем.

Программа включает диалог с ЭСКАТО ООН по вопросам устойчивого энергетического развития, участие представителей 20 стран и полевые исследования на Микижинском мысу, Толмачевской ГЭС и Мутновской ГеоЭС. На форуме также представлены индивидуальные проекты, такие как «Ртутный статус Камчатки», реализуемый Ольгой Румянцевой.

Для участников организованы грантовые конкурсы от Росмолодежи и ВТБ с общим призовым фондом более 3 млн рублей. Организаторами выступают Росмолодежь и правительство Камчатского края при поддержке крупных российских компаний и экологических партнеров.