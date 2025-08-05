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    Оборона США оказалась в руках Китая
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 09:29 • Новости дня

    США анонсировали важное заявление по беспилотникам

    Министр транспорта США Даффи анонсировал важное заявление по беспилотникам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США готовятся озвучить новые меры по развитию собственного производства дронов, а также усилению защиты от современных беспилотных технологий, сообщил министр транспорта Шон Даффи.

    США выступят с важным заявлением по беспилотным летательным аппаратам во вторник, передает ТАСС.

    Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что страна «переходит к доминированию американских дронов», однако не раскрыл подробности инициативы.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от Федерального авиационного управления США ускорить разработку и тестирование отечественных технологий для увеличения производства и экспорта американских дронов. В документе также предписано усилить меры по защите от современных беспилотников.

    В июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны Пит Хегсет распорядился ускорить темпы производства и развертывания дронов, чтобы обойти Россию и Китай в данной области.

    Ранее Дональд Трамп отмечал, что вооруженные силы США активно изучают опыт применения беспилотников на Украине.

    Американские военные ведомства рассматривают Украину как площадку для испытаний передовых технологий борьбы с беспилотниками, включая лазеры и электромагнитные пушки.

    Business Insider заявил о неэффективности украинской ПВО против российских беспилотников «Герань-3».

    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

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    4 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету

    MWM: Су-57 получил малогабаритную гиперзвуковую ракету воздушного базирования

    MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пятое поколение истребителей Су-57 теперь оснащается малогабаритной гиперзвуковой ракетой воздушного базирования, напоминающей по характеристикам корабельный «Циркон», сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новую малогабаритную модифицированную гиперзвуковую ракету, передает ТАСС со ссылкой на Military Watch Magazine (MWM).

    Журнал отмечает, что класс этой ракеты пока не раскрывается, однако известно, что речь идет о ракете воздушного базирования, схожей с гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая сейчас используется на кораблях и подводных лодках Военно-морского флота России.

    Генерал-лейтенант Александр Максимцев ранее сообщил, что Воздушно-космические силы России постепенно увеличивают количество истребителей Су-57, оснащенных современными средствами поражения и гиперзвуковым оружием. По мнению Military Watch Magazine, существует большая вероятность, что новая ракета будет в будущем интегрирована и на другие российские истребители.

    Ранее в Италии заявили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 10:37 • Новости дня
    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями

    L'Antidiplomatico: Су-57 с гиперзвуковым оружием превосходят западные истребители

    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника, истребители Запада проиграли перед российскими самолетами, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

    Даже американская техника не сможет остановить российский истребитель Су-57, считают аналитики итальянского издания L'Antidiplomatico, передает Ura.ru.

    По мнению авторов статьи, западные истребители уступают российским аналогам, особенно на фоне появления новых образцов вооружений в России.

    В L'Antidiplomatico отметили, что лучшие истребители, которые поставляют западные страны, могут быстро устареть по сравнению с российским оружием нового поколения. При этом в материале подчеркнули, что Москва уже делает ставку на будущее, тогда как Киев пытается поспевать за технологическими изменениями.

    Авторы публикации сослались на заявление первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева. По его словам, поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым вооружением в части Воздушно-космических сил продолжают нарастать.

    Издание также подчеркивает, что Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, стал символом технической эволюции российской авиации. Журналисты приводят данные о том, что ракета Р-37М, которой оснащается Су-57, может поражать цели на дистанции от 300 до 400 км, и уже сбила несколько украинских F-16.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Правительство Индии рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-57 для замены американских F-35.

    Индийские власти также изучают вопрос организации локального производства Су-57 на своей территории.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

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    4 августа 2025, 23:06 • Новости дня
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД

    Замглавы Совбеза Медведев связал снятие моратория по РСМД с действиями НАТО

    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Министерства иностранных дел России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало результатом антироссийской политики стран НАТО, будут и следующие шаги, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Медведев считает, что теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России.

    «Ожидайте дальнейших шагов», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

    Ранее МИД России заявил, что страна больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предположил, что после отказа от моратория Москва может предпринять дальнейшие шаги по размещению таких ракет.

    Сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования.

    В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

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    5 августа 2025, 06:05 • Новости дня
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.

    Российские инженеры создали новый многоразовый дрон «Бульдог-13» и направили на испытания в реальных боевых условиях, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый». По его словам, дрон оснащен сразу двумя камерами – дневной и ночной, а также наклоняемой камерой по аналогии с моделями Mavic. Устройство предусматривает возможность сброса боеприпасов и может использоваться неоднократно.

    По информации инженера, беспилотник способен переносить груз до 4 килограммов. Это дает возможность использовать его не только для боевых задач, но и для доставки провизии штурмовым подразделениям в труднодоступные места. Также в конструкции дрона можно заменить устройство сброса на барабан на 6 ВОГов, что позволит поочередно сбрасывать до шести гранат.

    Важной особенностью «Бульдога-13» стал уникальный протокол передачи данных для управления, который обеспечивает высокую помехоустойчивость и уровень шифрования. Это затруднит противнику перехват контроля над аппаратом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.

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    4 августа 2025, 21:32 • Новости дня
    Индия ответила США из-за импорта российской нефти

    МИД Индии ответил США на обвинения в импорте российской нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Дели отметили, что негативная реакция Вашингтона последовала после перенаправления традиционных поставок нефти в Европу с началом конфликта.

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна подверглась нападкам со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России, передает ТАСС.

    По словам дипломата, Индия начала покупать российскую нефть после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу с началом конфликта на Украине.

    «На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков», – указал Джайсвал в заявлении.

    Он добавил, что ранее Соединенные Штаты поддерживали закупки российской нефти Индией, тогда как сейчас официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе критикуют действия Нью-Дели. Действия властей США непредсказуемы, отметил Джайсвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за продолжающихся закупок российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти. Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли.

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    4 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования

    Стефанович: После отказа РФ от моратория на наземные РСМД нет сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии

    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Мораторий на развертывание РСМД мог стать кирпичиком в фундаменте новой системы глобальной безопасности. Однако с 2019 года США не взяли на себя обязательств в этом вопросе, поэтому Россия теперь может активизировать испытания соответствующих ракетных комплексов в боевых условиях в рамках СВО, а в Белоруссии до конца года будет развернут «Орешник», сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

    «Судя по всему, у нашего руководства сохранялись надежды на возможность каких-то договоренностей если не с Джо Байденом, то с Дональдом Трампом в части Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дело в том, что ДРСМД был договором полезным, и мораторий мог стать кирпичиком в фундаменте новой конструкции европейской, евразийской, глобальной безопасности», – говорит Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    Впрочем, «данная тема вряд ли являлась наиболее приоритетной в части реагирования»: «В последний год у нас были более актуальные задачи». Кроме того, эксперт указал, что действия США в последние годы сложно отнести к категории нарушений.

    «С 2019 года Вашингтон не брал на себя никаких обязательств в этой части. Разработки, испытания, развертывания и учения шли своим чередом. Однако остается вопрос, почему мы все это время не отвечали симметрично хотя бы в части испытаний анонсированных в том же 2019 году по «приземлению» «Калибров» и «созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», – рассуждает аналитик.

    Он также указал, что пока рано говорить о нарушении баланса сил. «Единичные американские ракетные комплексы ничего по большому счету не меняют. Однако новые ракетные подразделения наверняка постепенно появятся в составе всех наших военных округов, и на вооружение они получат и крылатые ракеты наземного базирования, и баллистические ракеты средней дальности, и новые гиперзвуковые комплексы», – полагает спикер.

    «Не исключено, что в обозримом будущем мы увидим и более интенсивные «испытания в боевых условиях» соответствующих ракетных комплексов в рамках СВО. И, конечно, нет никаких сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии до конца текущего года», – заключил Стефанович.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

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    4 августа 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков заявил о постоянном боевом дежурстве подлодок США

    Песков: Ядерные подлодки США несут боевое дежурство независимо от заявлений

    Песков заявил о постоянном боевом дежурстве подлодок США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские подводные лодки с ядерным вооружением продолжают нести постоянное боевое дежурство, независимо от высказываний политиков и публичных дискуссий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве независимо от высказываний политиков, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

    Песков подчеркнул: «В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс».

    Дискуссия между Трампом и Медведевым в социальных сетях стала поводом для комментария представителя Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил передислокацию двух атомных подлодок в соответствующие регионы.

    Трамп заявил, что приказ о размещении атомных субмарин был отдан после слов Дмитрия Медведева.

    Эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен отметил, что заявления Трампа создают «ловушку обязательств» вокруг вопроса о размещении ядерных подводных лодок.

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    4 августа 2025, 11:27 • Новости дня
    Tageszeitung: Ультиматум Трампа не изменит цели спецоперации Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина, сообщает Tageszeitung.

    Немецкая газета Tageszeitung заявила, что ультиматум Трампа не заставит Путина отказаться от целей спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Ультиматумы не могут принудить к миру», – пишет издание.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции от США начнут действовать в случае отсутствия перемирия на Украине в указанные им сроки.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.

    Дональд Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения ультиматума.

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    4 августа 2025, 13:38 • Новости дня
    Unherd: Угрозы Трампа России помешают завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине, сообщает Unherd.

    Попытки Трампа запугать Россию о возможности введения новых санкций и пошлин негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению издания Unherd, такие угрозы оказываются контрпродуктивными и идут вразрез с главными приоритетами администрации Трампа, включая стремление к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, а также прекращение боевых действий на Украине.

    Неделю назад Трамп, говоря о процессе мирного урегулирования, сократил предложенный им ранее срок для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 дней до десяти. При этом в случае неудачи переговоров, он пригрозил ввести либо импортные пошлины, либо новые санкции, либо «что-то другое». Трамп также признал, что не уверен в эффективности подобных ограничений.

    СМИ писали, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

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    4 августа 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль оценил усилия США по украинскому урегулированию

    Песков назвал важными усилия США по украинскому урегулированию

    Tекст: Вера Басилая

    Посреднические шаги США по поиску мирного решения на Украине очень важны в контексте продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и ожиданиях от нее, заявил, что США продолжают выполнять роль посредника в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти усилия имеют особое значение в условиях продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность политико-дипломатическим методам разрешения конфликта.

    Ранее СМИ писали, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.

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    4 августа 2025, 13:57 • Новости дня
    Названа ожидаемая дата визита Уиткоффа в Россию

    ТАСС сообщил о визите Уиткоффа в Россию 6 августа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.

    Визит специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию может состояться 6 августа, передает ТАСС. Информацию о дате подтвердили источники агентства, включая представителей с американской стороны.

    Один из собеседников сообщил: «Ориентируемся на среду». Другой источник уточнил: «По плану 6 августа». Официальных заявлений от американских и российских властей на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль рассматривает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6–7 августа как важное и полезное событие.

    Пресс-секретарь президента не исключил возможность личной встречи Уиткоффа с Владимиром Путиным.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 21:41 • Новости дня
    США запустили пилотную программу выдачи виз под залог

    США запустили пилотную программу выдачи виз под залог в сумме до 15 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты запускают пилотную программу выдачи въездных виз иностранцам под денежный залог.

    Программа будет касаться только деловых и туристических виз категорий B-1 и B-2, а также граждан стран, из которых часто фиксируются случаи превышения разрешенных сроков пребывания в США. Как отмечается в уведомлении Госдепартамента, опубликованном в Федеральном реестре, сумма залога составит пять, десять или пятнадцать тыс. долларов в зависимости от ситуации, передает ТАСС.

    Вариант денежного залога будет применяться при недостаточном количестве информации о заявителе, предоставленной в консульские учреждения США. В случае своевременного выезда иностранца из страны уплаченный залог полностью возвращается.

    Реализация пилотной программы рассчитана на один год со дня публикации уведомления. Ожидается, что официально оно будет обнародовано 5 августа текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию.

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