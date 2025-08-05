Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
На Украине объявили в розыск продюсера Бардаша
Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, основатель известных групп и гражданин России, внесен в розыскную базу СБУ после заочного приговора.
Украинская служба безопасности объявила в розыск продюсера Бардаша, ранее заочно приговоренного украинским судом к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества, передает ТАСС.
В мае 2025 года украинский суд вынес заочный приговор Бардашу и конфисковал его имущество.
Бардаш известен как основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов. После начала специальной военной операции он переехал в Россию и в январе 2024 года получил российское гражданство.
Напомним, СБУ в мае 2024 года заочно предъявила обвинения Бардашу по четырем статьям уголовного кодекса Украины. Музыканта обвинили в публичном распространении материалов с призывами к изменению границ Украины и конституционного строя, в пропаганде войны и оправдании действий России.