Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
В Харьковской области уничтожен цех ВСУ с германским оборудованием и инженерами
Координатор подполья Лебедев: Уничтожен цех ВСУ с западным оборудованием и инженерами из ФРГ
В Харьковской области уничтожены подземный цех по сборке беспилотников, иностранные инженеры и германское оборудование были ликвидированы при ударе.
Сообщение о произошедшем опубликовал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». По его словам, удар был нанесен по Лозовскому авторемонтному заводу в Харьковской области, где располагался подземный цех по сборке беспилотников для ВСУ.
Лебедев уточнил, что ударом полностью уничтожены подземный цех и большая часть готовых беспилотников, а также дорогое оборудование германского производства. Также погибли иностранные инженеры, которые занимались наладкой производства.
Он отметил, что среди ликвидированных есть около десятка украинских военнослужащих, однако более подробной информации о них пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли групповой удар с использованием аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.
Удар по командному пункту в Новоселовке привел к гибели около 20 иностранных инструкторов и офицеров ВСУ, еще около 10 человек получили ранения.