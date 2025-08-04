В Харьковской области уничтожен цех ВСУ с германским оборудованием и инженерами

Координатор подполья Лебедев: Уничтожен цех ВСУ с западным оборудованием и инженерами из ФРГ

Tекст: Елизавета Шишкова

Сообщение о произошедшем опубликовал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». По его словам, удар был нанесен по Лозовскому авторемонтному заводу в Харьковской области, где располагался подземный цех по сборке беспилотников для ВСУ.

Лебедев уточнил, что ударом полностью уничтожены подземный цех и большая часть готовых беспилотников, а также дорогое оборудование германского производства. Также погибли иностранные инженеры, которые занимались наладкой производства.

Он отметил, что среди ликвидированных есть около десятка украинских военнослужащих, однако более подробной информации о них пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли групповой удар с использованием аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

Удар по командному пункту в Новоселовке привел к гибели около 20 иностранных инструкторов и офицеров ВСУ, еще около 10 человек получили ранения.