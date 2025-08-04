Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Названа дата начала строительство первой АЭС в Казахстане
Строительство первой АЭС России в Казахстане начнется 8 августа
В Алма-Атинской области 8 августа стартует строительство первой атомной электростанции в Казахстане, реализуемое с участием Росатома, выбранного по итогам референдума и конкурса.
Торжественная церемония запуска строительства первой атомной электростанции Россией в Казахстане состоится 8 августа 2025 года, передает ТАСС.
Официальное мероприятие пройдет возле села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. В рамках церемонии будут проведены выступления, а также стартуют буровые работы для забора грунта.
После начала работ капсула с образцами грунта будет передана российской стороне для проведения дальнейших исследований. По итогам церемонии запланированы официальные заявления обеих сторон.
Референдум о строительстве атомной станции прошел в Казахстане в 2024 году. Большинство участников поддержали возведение АЭС. В июне власти Казахстана определили Росатом лидером консорциума по строительству, так как его предложение было признано оптимальным.