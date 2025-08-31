Песков сообщил о возможных новых встречах Путина 1 сентября в рамках ШОС

Tекст: Ольга Иванова

О предстоящих двусторонних встречах Путина с лидерами стран 1 сентября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, уже достигнута договоренность о проведении дополнительных переговоров с различными главами государств и правительств в понедельник. Песков подчеркнул, что детали будут сообщаться по мере их поступления.

Также пресс-секретарь рассказал о прошедшей переговорной сессии Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив, что «очень хорошая была беседа, продолжительная». Встреча состоялась на полях саммита ШОС в Тяньцзине.

Кроме того, во время торжественного приема для гостей саммита Владимир Путин находился рядом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и имел возможность с ним переговорить. Песков подтвердил, что лидеры использовали этот момент для обсуждения актуальных вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

