Путин обсудил с Си Цзиньпином контакты России и США

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, передает РИА «Новости». Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, лидеры России и Китая провели обстоятельную беседу на саммите ШОС в Тяньцзине.

«Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», – заявил Ушаков.

В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.