Путин обсудил с Си Цзиньпином контакты России и США
Во время встречи на саммите ШОС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделили особое внимание итогам последних контактов России с американской стороной.
Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, передает РИА «Новости». Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, лидеры России и Китая провели обстоятельную беседу на саммите ШОС в Тяньцзине.
«Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», – заявил Ушаков.
В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.
Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.