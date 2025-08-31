Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в формате тет-а-тет и была посвящена обсуждению актуальных вопросов и сотрудничеству между двумя странами.

Пашинян заявил: «У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились... наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами».

По данным агентства, лидеры уделили внимание развитию двусторонних отношений и продолжению стратегического партнерства. Переговоры прошли на фоне текущих событий в регионе и необходимости укрепления взаимодействия на международных площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров в Китае. Первой встречей в рамках визита стала беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.