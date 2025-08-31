  • Новость часаПутин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    25 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    31 августа 2025, 16:46 • Новости дня

    Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул тесное партнерство и активный диалог между Арменией и РФ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в формате тет-а-тет и была посвящена обсуждению актуальных вопросов и сотрудничеству между двумя странами.

    Пашинян заявил: «У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились... наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами».

    По данным агентства, лидеры уделили внимание развитию двусторонних отношений и продолжению стратегического партнерства. Переговоры прошли на фоне текущих событий в регионе и необходимости укрепления взаимодействия на международных площадках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров в Китае. Первой встречей в рамках визита стала беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    30 августа 2025, 20:19 • Новости дня
    WBO начала разбирательство после танцев украинского боксера Усика
    WBO начала разбирательство после танцев украинского боксера Усика
    @ Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с танцами украинского боксера Александра Усика вызвало вопросы у Всемирной боксерской организации (WBO) и стало причиной разбирательств.

    Всемирная боксерская организация (WBO) начала расследование в отношении украинского боксера Александра Усика, передает Boxing Scene. Причиной стали появившиеся в интернете кадры, на которых Усик танцует, несмотря на ранее полученную медицинскую отсрочку.

    Ранее Усик обратился с просьбой перенести бой против обязательного претендента Джозефа Паркера из Новой Зеландии из-за проблем со спиной. В медицинском заключении указывалось, что спортсмену требуется месяц полного отказа от физических нагрузок и еще месяц реабилитации.

    WBO предоставила отсрочку, однако теперь в организации решили провести повторное обследование Усика. Процедура должна пройти до 1 сентября.

    Ранее украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа нокаутом в пятом раунде боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе среди профессионалов.

    Комментарии (13)
    31 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    Комментарии (6)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

    NYT: Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп обиделся из-за того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поддержать его выдвижение на Нобелевскую премию мира, пишет New York Times.

    В июне Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии намекнул, что Нью-Дели следовало бы выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    «Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира – награду, за которую он открыто боролся», – пишет издание, отметив, что Трамп выразил гордость за прекращение конфликта.

    По данным издания, Моди резко отреагировал на этот намек. Он заявил Трампу, что США не имели отношения к прекращению огня между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что соглашение было достигнуто напрямую между двумя странами. Такое поведение Моди вызвало у Трампа раздражение.

    В субботу New York Times сообщила, что Трамп отказался от намерения посетить Индию осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на товары из Индии. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми. Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение пошлин и готово поддерживать пострадавших экспортеров и помогать им перенаправлять поставки на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

    Комментарии (25)
    31 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области
    Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Около 40 участников польской ультранационалистической группировки задержаны после того, как устроили факельный ритуал у мемориала Медное в Тверской области, сообщает РЕН ТВ.

    Полиция задержала 39 граждан Польши, включая двоих несовершеннолетних. Все задержанные связаны с ультранационалистической организацией «Всепольская молодежь». Им вменили административную ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, передает РЕН ТВ.

    По информации телеканала, байкеры прибыли в Россию через границу с Белоруссией в Псковской области. Польские байкеры проникли на территорию мемориала на мотоциклах, несмотря на запрет. После предупреждения охраны они убрали мотоциклы, но затем устроили факельный ритуал.

    Старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева подчеркнула, что поведение гостей вызвало тревогу: «Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, а также развернули незнакомые для нас флаги, это вызвало беспокойство».

    Также сообщается, что участники оставили на мемориале венок с лозунгом ультранационалистической польской молодежной организации. Атрибутика акции, по словам сотрудников мемориала, носила враждебный характер.

    Участники акции не согласовывали визит с администрацией мемориала и не проявили уважения к месту памяти. Все происходящее они снимали на видео для дальнейшей демонстрации у себя в стране.

    При этом никто из участников провокации не пытался прибраться на мемориале.

    Государственный Мемориальный комплекс «Медное» создан по распоряжению Правительства России от 19 октября 1996 года после подписания Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о захоронениях и местах памяти жертв войны и репрессий. В левой части Мемориального комплекса находится Польское военное кладбище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2013 году у посольства России в Варшаве произошли беспорядки, когда участники «Марша независимости» бросали в здание диппредставительства файеры, бутылки и взрывпакеты. У забора посольства демонстранты подожгли будку охраны. Во «Всепольской молодежи» тогда заявили, что организаторы не контролируют, кто приходит на манифестацию, и не могут отвечать за материальные потери.

    Комментарии (32)
    30 августа 2025, 17:37 • Новости дня
    В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа
    В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа
    @ Will Oliver-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После появления в американских соцсетях слухов о смерти Дональда Трампа в Белом доме заверили, что здоровье президента не вызывает опасений и он готов играть в гольф, сообщает Axios.

    Белый дом опроверг появившиеся в американских соцсетях слухи о смерти президента США Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Axios.

    Высокопоставленный представитель администрации заявил, что у Трампа нет проблем со здоровьем. «Он в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф», – приводит издание его слова.

    Слухи начали распространяться после публикаций в соцсетях, где сообщалось, что президент давно не появлялся на публике, а также пользователи обратили внимание на синяк на его руке. В некоторых сообщениях отмечалось, что похожий след был у королевы Елизаветы II перед ее кончиной, а рост «заказов пиццы» в районе Пентагона якобы связан с началом международных кризисов.

    Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, заявив, что готов занять место президента в случае трагедии. Он добавил, что за время работы вице-президентом накопил необходимый опыт для этого.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Левитт объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

    Комментарии (16)
    31 августа 2025, 03:25 • Новости дня
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны в рамках вопроса о гарантиях безопасности для Киева обсуждают возможность поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, пишет Telegraph.

    «Благодаря брифингам с участием более дюжины западных чиновников Telegraph удалось опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы могла бы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения», – пишет Telegraph.

    Как отмечается, идея с Гринкевичем рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий, передает РИА «Новости».

    Telegraph пишет, что американские и европейские чиновники обсуждали использование американского военного командира для координации развертываний, а Гринкевич потенциально может занять этот пост, если Вашингтон одобрит предложение. Окончательные детали плана, как ожидается, могут быть объявлены уже на этих выходных.

    Согласно публикации, в рамках обсуждаемого плана европейские страны также ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине для восстановления коммерческих авиарейсов. Предлагается, что эта зона сначала охватит западные регионы страны, а обеспечить ее работу помогут западные истребители и системы ПВО.

    Дополнительно план предусматривает, что Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства на Украину и обратно. Болгария и Румыния могут участвовать в разминировании акватории.

    Европейский контингент, как ожидается, будет размещен в глубине территории Украины и, вероятнее всего, составит менее 30 тыс. человек. Согласно сведениям газеты, речь может идти о переводе военных инструкторов на новые базы на западе страны.

    Telegraph подчеркивает, что европейским странам потребуется поддержка США по линии разведки для реализации этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами. США обсуждает с Евросоюзом возможность отправки американских частных военных компаний на Украину. Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева.

    Комментарии (19)
    30 августа 2025, 19:18 • Новости дня
    Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты готовы оказать поддержку в воздухе, но не планируют размещать военных на украинской территории, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева могут предусматривать присутствие военных самолетов США и Европы в небе над Украиной, однако исключил отправку американских солдат на украинскую территорию, передает РИА «Новости».

    В интервью порталу Daily Caller Трамп сказал: «Наших солдат там не будет или чего-то другого» в ответ на вопрос о военном присутствии США на Украине. Трамп также отметил, что кризис на Украине не разрешится без предоставления гарантий безопасности «какого-либо рода».

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (24)
    31 августа 2025, 10:59 • Новости дня
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии

    Трамп опубликовал фото с символикой QAnon и интригующей надписью

    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    @ Brian Cahn/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Truth Social появилось изображение Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой QAnon.

    Дональд Трамп распространил в своей социальной сети Truth Social картинку, на которой он изображен с поднятыми руками и знаком Q+ на ладони, пишет gazeta.ru. Фраза на изображении гласит: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет». Картинка, по всей видимости, сгенерирована с помощью нейросети и содержит визуальные элементы QAnon.

    Символ Q+ на руке Трампа активно используется сторонниками движения QAnon, которые считают, что президент ведет тайную борьбу с врагами в «глубинном государстве».

    QAnon возникло во время первого срока Трампа. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, и ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского проявить гибкость на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Украина и европейские страны оказались в сложной ситуации после инициатив Трампа. Европейские лидеры применили новый подход в переговорах с бывшим президентом США.

    Комментарии (21)
    30 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва урегулирования на Украине

    Axios: Белый дом обвинил европейских лидеров в срыве украинского урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме недовольны позицией ряда европейских лидеров, которые оказывают давление на Киев по вопросу территорий и мешают прогрессу переговоров, сообщает портал Axios.

    По данным источников Axios, высокопоставленные представители Белого дома считают, что отдельные лидеры европейских стран мешают поиску решения по Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что публично они поддерживают инициативы Дональда Трампа по урегулированию, но за закрытыми дверями стремятся заблокировать достигнутый прогресс на саммите России и США на Аляске.

    По данным портала, в Белом доме также уверены, что европейские лидеры оказывают давление на Киев, требуя от него согласиться на территориальные уступки, но считают такую позицию «нереалистичной». Кроме того, Белый дом поручил минфину подготовить перечень возможных санкционных мер, которые европейские государства могли бы принять в отношении России, сообщает издание.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    Комментарии (14)
    31 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина в Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске в Харьковской области.

    В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

    На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой народной республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооруженных формирований на этом участке – до 440 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 11:17 • Новости дня
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    @ Nicolas Economou/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Опубликованные в Нидерландах данные показали существенную разницу в экономическом вкладе мигрантов в зависимости от страны их происхождения, сообщил экономист Константин Двинский.

    Двинский в своем Telegram-канале прокомментировал опубликованную в Нидерландах статистику по экономическому эффекту мигрантов. По его словам, североамериканцы, британцы и французы считаются «элитой миграции»: они приносят в казну сотни тысяч евро сверх расходов, становятся донорами бюджета и не нуждаются в поддержке государства.

    Двинский отметил, что экономический вклад мигрантов из Польши, Китая, Румынии и Литвы колеблется между прибылью и убытками, и зависит от конкретных условий. Он также добавил: «Филиппины, Болгария, Латвия, Таиланд, Вьетнам и балканские страны – это уже гарантированный минус. Небольшой, но постоянный. Казна утекает, а взамен – дешевый труд, который с лихвой компенсируется счетами за пособия и медицину».

    Экономист подчеркнул, что мигранты из Турции, Пакистана и Марокко обходятся казне особенно дорого – по его данным, за жизнь каждого государство тратит от 300 до 350 тыс. евро, а результат для бюджета стабильно отрицательный. Он сравнил «качество» таких мигрантов с выходцами из Средней Азии, массово приезжающими в Россию.

    Абсолютным антирекордом Двинский называет выходцев из беднейших стран Ближнего Востока и Африки: за 40 лет проживания один такой мигрант обходится бюджету в 400–600 тыс. евро. При этом он подчеркнул, что вместо видимого прогресса налогоплательщик получает лишь «бесконечный чек на чужое выживание».

    В завершение Двинский назвал мифом утверждения о пользе миграции для экономики, отмечая, что вместо роста она становится «финансовой удавкой». «Леволиберальные политики и экономисты десятилетиями повторяют мантру: мигранты нужны для роста, мигранты спасут экономику, без мигрантов никуда. Но если смотреть на реальные цифры, выходит ровно наоборот. Миграция оборачивается не ростом, а финансовой удавкой. Экономика не поднимается на плечах приезжих – она прогибается под их весом», – считает эксперт.

    «Итог прост: мигранты – это не двигатель прогресса, а тормоз, оплачиваемый из кармана налогоплательщика», – резюмировал Двинский. По его словам, чем беднее страна исхода мигранта, тем дороже его присутствие обходится коренному населению.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мигранты довели Германию до демонтажа социального государства.

    Напомним, волна антимигрантских протестов охватила десятки городов Британии после скандала, связанного с размещением беженцев в гостиницах.

    Комментарии (16)
    31 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Китай
    Путин прибыл в Китай
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента России Владимира Путина приземлился в городе Тяньцзинь в Китае, сообщают информационные агентства.

    Самолет приземлился в аэропорту Биньхай, передает ТАСС.

    Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передает РИА «Новости».

    Во встрече участвовали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, посол России Игорь Моргулов и российские старшие дипломатические сотрудники. Президент на «Аурусе» направился в предоставленную ему резиденцию.

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, передает НТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    Комментарии (4)
    31 августа 2025, 01:21 • Новости дня
    Наговицина подписала документ о снятии ответственности с турфирмы при ЧП

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом экспедиции на пик Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицина подписала документ о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП, сообщила руководитель компании Ak-Sai Travel, которая организовала восхождение, Елена Калашникова.

    В документе, который зачитала Калашникова, указывалось, что Наговицина не будет иметь материальных, юридических и прочих претензий к турфирме или ее сотрудникам, передает РЕН ТВ.

    «В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе... я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», – сказано в тексте документа.

    По словам Калашниковой, несмотря на подписанную расписку, компания профинансировала спасательную операцию в размере 60 тыс. долларов – вертолеты были подняты за счет Ak-Sai Travel. Страховая компания, по ее словам, покроет только 10–12% суммы, остальные расходы фирма берет на себя. Претензий к сыну альпинистки турфирма не имеет.

    В спасательной операции участвовали также киргизские военные – министерство обороны страны выделяло вертолеты для поиска россиянки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, альпинистка Наговицина перестала подавать признаки жизни на вершине пика Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой. МЧС Киргизии признало Наговицину пропавшей. Группа из 20 опытных альпинистов, привлеченная фирмой Ak-Sai Travel, заявила о невозможности продолжения операции по спасению.

    Комментарии (18)
    30 августа 2025, 18:31 • Новости дня
    Каллас заявила о нехватке у Европы денег на Украину

    Каллас сообщила о колоссальном дефиците средств на финансирование Украины

    Каллас заявила о нехватке у Европы денег на Украину
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания глав МИД стран ЕС в Дании.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас после встречи глав МИД в Дании рассказала, что министры отметили «колоссальный недостаток средств» и призвали искать новые источники финансирования, передает ТАСС.

    По словам Каллас, многие страны ЕС выступают за экспроприацию российских активов, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, где находится около 210 млрд евро. Она отметила, что для конфискации этих активов необходимо единогласное решение, которого пока нет.

    Каллас заявила, что часть стран ЕС пообещали «разделить риски» с Бельгией, которая опасается судебных исков со стороны России в случае незаконной экспроприации активов. Бельгия выступает категорически против немедленного присвоения российских средств и настаивает на их заморозке на неопределенный срок.

    Глава евродипслужбы также подчеркнула необходимость согласованного решения по судьбе замороженных российских активов до заключения мирного соглашения по Украине, поскольку после этого вопрос о дальнейшей судьбе этих средств станет еще более острым.

    Ранее Бельгия выступила против конфискации замороженных российских активов.

    Напомним, Киев с начала года получил более 10 млрд евро от доходов с замороженных российских государственных средств в Евросоюзе.

    МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры Евросоюза затрагивают как частные, так и государственные российские средства.

    Комментарии (18)
    30 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Захарова допустила, что ликвидацию Парубия «повесят на украинских аквалангистов»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство «коменданта Майдана» Андрея Парубия и допустила, что ответственность за его ликвидацию возложат на «украинских аквалангистов».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя ликвидацию бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, допустила, что за это могут попытаться обвинить украинских аквалангистов, подозреваемых ранее в теракте на «Северном потоке».

    Она с иронией отметила, что допустят версию, что один из аквалангистов «через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы».

    Парубий был известен как комендант «Майдана» в 2013-2014 годах и фигурировал в обвинениях в организации расстрела митингующих и силовиков неизвестными снайперами.

    По данным представителей одесского подполья, Парубий был организатором и куратором расправы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, где погибли 48 человек и пострадали более 250. После трагедии по его поручению была создана журналистская группа «Второе мая», препятствовавшая расследованию событий.

    Напомним, Парубий в субботу во Львове был убит в субботу во Львове. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    Комментарии (5)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации