Полиция запретила въезд в Россию полякам после акции под Тверью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция составила протоколы на группу граждан Польши за проведение несогласованной акции у мемориального комплекса «Медное» под Тверью, передает РИА «Новости». В Telegram-канале УМВД по Тверской области сообщили, что установлены все участники мероприятия, ими оказались граждане Польши. В отношении 39 человек были составлены протоколы по части 2 статьи 18.8 КоАП России.

В полиции подчеркнули: «В отношении них вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на пять лет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 40 участников польской ультранационалистической группировки задержаны после того, как устроили факельный ритуал у мемориала Медное в Тверской области.