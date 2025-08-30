Завершились съемки фильма о помогавшем России из тыла ВСУ американце Мартиндейле

Tекст: Вера Басилая

Съемки фильма «Свой/Чужой», в котором рассказывается история Дэниэла Мартиндейла, завершились в ДНР, передает ТАСС.

Мартиндейл два года, начиная с февраля 2022 года, находился на территории, контролируемой ВСУ, и передавал российским военным сведения о расположении украинских объектов. Российские силы использовали предоставленную им информацию для ударов по инфраструктуре и военной технике противника.

В октябре 2024 года Мартиндейл был эвакуирован из зоны боевых действий под селом Богоявленка и вывезен в Донецк. Позже он публично заявил о нежелании возвращаться в США, решив остаться в России и стать ее гражданином.

Фильм снимался как часть международного проекта «Реверс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«В нашем фильме зритель увидит и услышит эту историю непосредственно от героя событий, сможет стать сопричастным ей. В этом, на мой взгляд, и есть настоящая сила документального кино», – заявил режиссер Василий Цимбал.

По словам волонтера Живова, Мартиндейл представлял собой «русского разведчика американского происхождения», который осознанно выбрал российскую сторону, приняв ее ценности.

История Мартиндейла стала иллюстрацией нового этапа формирования российской военной разведки: человек из другой страны целенаправленно встал на сторону России и помогал армии из вражеского тыла, отметил в Telegram-канале Живов.

Картина посвящена вопросам выбора, подлинности и служения другим. Премьера киноленты состоится в Москве в ноябре 2025 года.

Напомним, американец Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт на торжественной церемонии в представительстве ДНР в Москве.

Мартиндейл заявил, что руководство Киева необходимо поставить на колени, как это сделали с Гитлером и его сторонниками в 1945 году.

