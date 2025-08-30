Сервис «VK Видео» подал заявку на регистрацию маскота в виде глаза

Маскот «VK Видео» в виде глаза зарегистрировали для рекламы и товаров

Tекст: Денис Тельманов

Заявка на регистрацию маскота-глаза с руками и ногами была подана 27 августа, пишет РИА «Новости». Новый товарный знак «VK Видео» предполагается использовать не только для мобильных приложений и видеоконтента, но также в рекламе, на одежде, гаджетах, аксессуарах, приборах, продуктах питания и безалкогольных напитках.

Юридическим лицом, оформившим заявку, выступило юрлицо «VK Видео» – ООО «Единое Видео». Учредителями организации выступают ООО «В Контакте», ООО «Компания ВК», ООО «ВК» и ООО «Дзен.Платформа». Генеральным директором компании с сентября 2024 года является Марианна Максимовская.

В пресс-службе VK подтвердили регистрацию персонажа.

«Мы регистрируем маскотов «VK Видео» в смежных категориях, чтобы они могли свободно существовать в разных рекламных и медийных форматах. Это дает нам возможность использовать их в самых разнообразных проектах, включая коллаборации, и при этом сохранять контроль над их появлением в публичном пространстве», – говорится в заявлении компании.

Маскоты «Глазки» были представлены брендом в апреле 2025 года как часть рекламной кампании. В компании отмечали, что персонажи символизируют доступность платформы и разнообразие видеоконтента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан представил аниме-маскота Люси в рамках подготовки к Святому году 2025 года и Expo 2025 в Японии. В июле 2025 года российский видеосервис «VK Видео» обогнал YouTube по месячному охвату аудитории и увеличил количество активных авторов и объем контента. Марианна Максимовская стала генеральным директором платформы «VK Видео» и начала развивать новые форматы.