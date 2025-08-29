Эксперты: Запад в постсоветских странах перешел от «майданов» к подкупу

Политологи назвали основные способы вмешательства ЕС в выборы Молдавии, Армении и Грузии

Tекст: Олег Исайченко

«Запад меняет подходы к влиянию на выборы в постсоветских странах, переходя от «мягкой силы» к подрыву их независимости и прямому воздействию на элиты. Вместо прежних «майданов» используются подкуп через НКО, кредиты, взятки и обещания европейской интеграции», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России.

Таким образом, независимость стран постсоветского пространства находится под давлением. Это наглядно демонстрирует ситуация с Молдавией, где к празднованию Дня независимости страны внезапно присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

Обращает на себя внимание и расширение присутствия НАТО в Молдавии, что также является частью электоральных программ, рассчитанных на формирование нужного общественного мнения. А чтобы оно было подкреплено в день выборов, режим Майи Санду «хитрит» с количеством зарубежных избирательных участников и ограничивает права пророссийских избирателей.

«В частности, около 267 тыс. избирателей Молдавии сейчас проживают в Приднестровье, а для них откроют лишь 12 участков. Для сравнения: в Италии при 250 тыс. избирателей будет открыто 70 участков, а в России на 300 тыс. молдавских избирателей – всего два участка. Это циничное игнорирование демократии, которой когда-то кичился Евросоюз», – сказал эксперт.

В целом же вмешательство в выборы – это инструмент долгосрочной политики ЕС по внутренней консолидации против неевропейских стран, заметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «У ряда государств на постсоветском пространстве нет достаточного количества системных предохранителей от влияния извне», – подчеркнул он.

По словам спикера, ЕС использует пять инструментов для вмешательства. «Первый – финансовое давление, угрозы санкций. Второй – воздействие на электоральную инфраструктуру, попытки продавливания изменений в избирательное законодательство. Третий – контроль за неправительственными организациями. Четвертый – работа с местными сообществами. Пятый – финансирование СМИ и медийных цифровых платформ», – перечислил он.

На этом фоне в Армении влияние на избирательные процессы осуществляется через финансирование НКО, дипломатию, экономику, избирательные технологии, а также вопросы заключения мирного договора с Баку, напомнил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России. Он добавил, что в республике сформировалась целая отрасль – грантовая экономика.

«Но несмотря на сложный дискурс в двусторонних отношениях, Армения остается одним из ключевых союзников России и участником таких интеграционных проектов, как ЕАЭС и ОДКБ, что демонстрирует визит Никола Пашиняна в Москву в конце сентября. Однако тревога в связи с попытками внешнего влияния на волеизъявление армянских граждан в преддверии выборов сохраняется и будет только нарастать», – сказал Мартынов.

Параллельно с этим влияние и давление оказывается и на политиков Армении, Грузии и Молдавии, особенно в том случае, если кто-то публично проявляет нелояльность Брюсселю и стремится сохранить право своего народа на суверенитет.

При этом Европа хоть и пытается влиять на выборы в постсоветских странах, но при этом сама испытывает массу проблем, подчеркнул Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.

Он напомнил, что официальный Берлин пытается «пришить» статус экстремистской партии «Альтернатива для Германии», во Франции против Марин Ле Пен выдвинуты спорные обвинения, а ситуация в Италии жестко контролируется через обязательства по госдолгу. «Поэтому никакой демократии, которую ЕС хотел нести миру, в самой Европе в помине нет», – заключил Селезнев.