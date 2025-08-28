Мессенджер Мax выпустил стикеры с героями советских мультфильмов

Tекст: Дарья Григоренко

Первым в серии стал стикерпак с Пятачком из культового мультфильма «Винни Пух» 1969 года. В наборе – 20 анимированных изображений, каждое из которых связано с определенным эмодзи для удобства использования в чате, говорится в сообщении на сайте VK.

Все стикеры Мax создавались вместе с художниками киностудии «Союзмультфильм». Генеральный продюсер студии отметила: «Персонажи классических мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» – не только часть культурного наследия, но и любимцы миллионов россиян вне зависимости от возраста... Мы рады, что благодаря нашей совместной работе с коллегами из Мax общение в мессенджере станет еще более ярким и выразительным».

В ближайшее время сервис дополнит коллекцию стикерпаков героями других знаковых анимационных сериалов. Ожидаются стикеры с Кешей из «Возвращения блудного попугая» 1984 года и Волком из «Ну, погоди!» 1969 года. Новые наборы рассчитаны на поклонников классики и молодежь.

Ранее сообщалось, что Мax получил новые инструменты для автоматического выявления подозрительных телефонных номеров благодаря совместному проекту с «Лабораторией Касперского».

С 1 сентября Max заменит VK Мессенджер в перечне обязательных для предустановки программ на мобильных устройствах. Минцифры рекомендовало крупным российским компаниям внедрять интеграцию с чат-ботом в Max.

