Дзен назвал главные ностальгические образы школы у россиян
Среди самых ярких ассоциаций россиян со школьной жизнью сегодня оказались анкеты для друзей, пицца в столовой и чаты с одноклассниками через мессенджеры.
Исследование платформы Дзен и сервиса Сферум выявило, с чем у россиян ассоциируется школа, передает. Для поколения 1990-х годов самые яркие воспоминания связаны с грифельными досками, школьной формой и субботниками. Более половины опрошенных этой группы отметили чувство беззаботности и веселые перемены.
Поколения 2000-х и 2010-х чаще всего связывают школьные годы с анкетами для одноклассников, яркими наклейками и школьной пиццей. Современные школьники в первую очередь отмечают цифровую среду: общение в чатах, электронные дневники, онлайн-обучение и домашние задания. Классические символы – мел, доска и столовая – теперь вспоминают реже.
Респонденты всех возрастов особенно ценят школьные годы за легкость и радость общения с друзьями. Почти треть опрошенных с теплом вспоминает прогулки после уроков, а любимые учителя и блюда из школьной столовой остаются важными деталями для многих.
В числе плюсов современных школ респонденты выделили внедрение цифровых технологий и развитие комфортных учебных зон. Однако, по мнению опрошенных, учащимся не хватает наставничества, коллективных мероприятий и классических символов школьной жизни, таких как плакаты или классные уголки.