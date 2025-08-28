Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.6 комментариев
Наемники ВСУ отказались от выполнения задач в Днепропетровской области
Иностранные наемники в составе ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач в районе Покровского после первого выхода на позиции и разрывают контракты.
Иностранные наемники в рядах ВСУ начали отказываться от выполнения боевых задач после первого выхода в район населенного пункта Покровское, пишет РИА «Новости». Колумбийские наемники, по словам собеседника агентства, заявили о нежелании продолжать участие в операциях после первого столкновения с российскими силами. Кроме того, часть наемников решила разорвать контракты с украинской армией и прекратить военную службу.
Силовики отмечают, что латиноамериканцев нередко привлекают к службе обещаниями значительных выплат и комфортных условий, однако на практике они сталкиваются с тяжелыми условиями и плохим отношением командования. По информации источника, иностранцы часто используются как «пушечное мясо» и нередко погибают, при этом компенсации семьям, как правило, не выплачиваются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Эксперт Санчес отметил случаи невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.