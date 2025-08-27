Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
МАХ позволил пользователям отправлять сообщения на медиафасад Дома-корабля
Пользователи мессенджера МАХ смогут отправить короткое послание, которое появится на медиафасаде Дома-корабля в центре Москвы 30 и 31 августа.
Как сообщает VK, любой зарегистрированный в мессенджере МАХ может отправить послание, которое появится на медиафасаде знаменитого Дома-корабля в центре Москвы. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом «Делитесь эмоциями в МАХ», доступным по специальной ссылке.
Длина сообщения ограничена 80 символами, тексты не должны содержать оскорблений. У одного пользователя есть возможность отправить два сообщения, которые покажут на экране 30 и 31 августа. Авторы самых креативных сообщений получат специальные призы.
Пользователь после отправки текста и ввода личных данных получает уведомление с точным временем показа на экране. Для тех, кто не сможет приехать лично, доступна опция получения фотографии с фасада или онлайн-трансляция в официальном сообществе МАХ «ВКонтакте».
Проект приурочен к Международному дню блога, когда блогеры по всему миру знакомятся друг с другом и расширяют круг интересов.
