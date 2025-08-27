Пользователи МАХ получили возможность отправить сообщение на фасад Дома-корабля

МАХ позволил пользователям отправлять сообщения на медиафасад Дома-корабля

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает VK, любой зарегистрированный в мессенджере МАХ может отправить послание, которое появится на медиафасаде знаменитого Дома-корабля в центре Москвы. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом «Делитесь эмоциями в МАХ», доступным по специальной ссылке.

Длина сообщения ограничена 80 символами, тексты не должны содержать оскорблений. У одного пользователя есть возможность отправить два сообщения, которые покажут на экране 30 и 31 августа. Авторы самых креативных сообщений получат специальные призы.

Пользователь после отправки текста и ввода личных данных получает уведомление с точным временем показа на экране. Для тех, кто не сможет приехать лично, доступна опция получения фотографии с фасада или онлайн-трансляция в официальном сообществе МАХ «ВКонтакте».

Проект приурочен к Международному дню блога, когда блогеры по всему миру знакомятся друг с другом и расширяют круг интересов.

Ранее мессенджер MAX внедрил новые меры для защиты пользователей от мошенников.

