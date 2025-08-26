У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.2 комментария
Глава Федерации туризма Миронов раскрыл ошибки альпинистки Наговицыной
Президент Федерации спортивного туризма отметил Сергей Миронов заявил, что альпинистка Наталья Наговицына нарушила технику безопасности, отправившись в горы двойкой и без регистрации маршрута.
Главной ошибкой стало решение отправиться в горы вдвоем, без полноценной группы и необходимой регистрации маршрута, сказал Миронов, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.
Миронов отметил, что организация официальных туристических походов требует обязательной регистрации маршрута. Многие «дикие» туристы и альпинисты игнорируют это требование, что значительно осложняет поисково-спасательные операции.
Напомним, операцию по спасению альпинистки завершили безрезультатно. Вместе с тем ее пока не решили объявлять погибшей. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил помочь МЧС России в возможном спасении альпинистки.