Суд Юты постановил изменить границы округов к выборам 2026 года

NBC: Суд Юты обязал штат перекроить избирательные округа

Tекст: Мария Иванова

Окружной суд в Юте обязал власти штата изменить территориальные границы избирательных округов перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в 2026 году, передает NBC.

Причиной стало решение контролируемого республиканцами законодательного собрания, которое, как указал судья, ошибочно отменило результаты голосования жителей, пытавшихся ограничить манипуляции с границами округов, передает РИА «Новости».

Суд отметил, что вмешательство властей штата повлияло на волеизъявление избирателей, которые выступали против практики перераспределения округов в политических целях. Теперь Юта должна заново разработать карту округов до начала избирательного цикла.

Ранее в Техасе новые избирательные карты позволили республиканцам укрепить позиции в палате представителей Конгресса, что вызвало протесты демократов и обещание оспорить изменения в суде.

Согласно опросу Reuters и Ipsos, более половины американцев отрицательно относятся к изменению границ округов, считая это угрозой для демократических процессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Техасе приняли спорный закон об изменении границ избирательных округов. Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал изменение границ округов перед выборами в конгресс.

Ранее демократы в ряде штатов США решили изменить границы избирательных округов.