Володин прибыл в Чанчунь во главе делегации России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин с российской делегацией начал рабочий визит в крупный промышленный центр Китая – Чанчунь.
В рамках визита запланированы встречи с руководством провинции Цзилинь, а также церемония возложения венка и цветов к мемориалу советским летчикам-освободителям.
Чанчунь считается одним из ключевых экономических центров северо-восточного Китая. В городе сосредоточено 2700 предприятий в сферах металлургии, обрабатывающей промышленности, биофармацевтики и информационных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Си Цзиньпин на встрече с Володиным отметил важность устойчивого межпарламентского диалога между Китаем и Россией для мировой стабильности.