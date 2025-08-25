Министр транспорта Турции сам на себя заявил в полицию за превышение скорости

Tекст: Вера Басилая

Министр транспорта и инфраструктуры Турции сообщил о нарушении скоростного режима на трассе Анкара – Нигдэ. Абдюлькадир Уралоглу отметил, что во время инспекции сел за руль для проверки ситуации на дороге и неосознанно значительно превысил разрешенную скорость, передает ТАСС.

«Пусть это было и ненадолго, я заявил на себя, приложив видео [нарушения]», – написал министр.

Власти выписали министру штраф в размере 9,2 тыс. лир (около 230 долларов), а к публикации он приложил фотографию протокола. По протоколу, он двигался со скоростью 225 км в час при максимально допустимых 140 км в час на данном участке. Уралоглу подчеркнул, что уважение к правилам дорожного движения обязательно для всех, независимо от занимаемой должности.

Ранее правительство России в марте отказалось поддержать идею о наказании водителей за превышение средней скорости из-за отсутствия такого понятия в ПДД.

В декабре 2024 года в России вступил в силу закон, который увеличивает в два раза штрафы за превышение скорости.