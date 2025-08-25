Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Боец Степа: ВСУ бросили сотни тел сослуживцев в днепропетровском селе
В населенном пункте Новогеоргиевка Днепропетровской области обнаружены сотни тел украинских военнослужащих, заявил замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки «Восток» с позывным Степа.
«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», – заявил собеседник ТАСС.
По его словам, тела погибших массово сбрасывали в окопы перед отступлением.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что российская сторона передала украинской 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.
До этого сообщалось, что на Волчанском направлении у ВСУ начался дефицит эвакуационного транспорта для вывоза погибших и раненых.