Стало известно о возможной передаче «Волги-Днепр» государству

Tекст: Ирма Каплан

Заявление Исайкина прозвучало во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепр» в Ульяновске, когда один из сотрудников попросил его прокомментировать слухи о будущем компании, пишет «Коммерсантъ».

«(Группа) представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», – ответил он.

«Востребованность возможностей «Волги-Днепра» для государства подтверждена партнерством с правительством Москвы. Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма», – добавил Исайкин.

Источники издания сообщили, что вопрос о передаче активов компании, в том числе техцентры, новым собственникам будет решен в ближайшие месяцы. Информатор, близкий к руководству компании уточнил, что вероятность такого исхода обсуждалась с зимы, когда в офисе авиакомпании прошли обыски, а бывший совладелец и бизнес-партнер Исайкина Сергей Шкляник был вызван в СКР.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, государство стало единственным владельцем управляющей компании «ЮГК» после передачи 100% доли в организацию Росимущества, что зафиксировано в реестре.