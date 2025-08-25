Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Стало известно о возможной передаче «Волги-Днепр» государству
Основатель компании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин после обысков и аудита в группе заявил о перспективе передачи бизнеса государству до конца года.
Заявление Исайкина прозвучало во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепр» в Ульяновске, когда один из сотрудников попросил его прокомментировать слухи о будущем компании, пишет «Коммерсантъ».
«(Группа) представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», – ответил он.
«Востребованность возможностей «Волги-Днепра» для государства подтверждена партнерством с правительством Москвы. Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма», – добавил Исайкин.
Источники издания сообщили, что вопрос о передаче активов компании, в том числе техцентры, новым собственникам будет решен в ближайшие месяцы. Информатор, близкий к руководству компании уточнил, что вероятность такого исхода обсуждалась с зимы, когда в офисе авиакомпании прошли обыски, а бывший совладелец и бизнес-партнер Исайкина Сергей Шкляник был вызван в СКР.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, государство стало единственным владельцем управляющей компании «ЮГК» после передачи 100% доли в организацию Росимущества, что зафиксировано в реестре.