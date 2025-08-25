Российские борцы завоевали 17 медалей на юниорском ЧМ по борьбе в Болгарии

Tекст: Ирма Каплан

Чемпионами мира по вольной борьбе стали Магомед Оздамиров (до 57 кг) и Исмаил Ханиев (до 74 кг), следует из данных на сайте Olympics.com.

В греко-римской борьбе золото у Михаила Шкарина (до 92 кг) и Али Ильясова (до 130 кг).

Серебряные награды завоевали в вольной борьбе Бозигит Исламгереев (до 86 кг) и Магомедгаджи Магомедов (до 97 кг).

В греко-римской борьбе серебро взяли Эрзу Закриев (до 67 кг) и Абдурахман Абдулкадыров (до 87 кг), в женской борьбе серебро завоевала Маргарита Салназарян (до 65 кг).

Борьбу за бронзу выиграли вольники Саид Сайдулов (до 79 кг), Гаджимурад Гаджибатыров (до 92 кг), Должон Цынгуева (до 57 кг), Кристина Братчикова (72 кг), Диана Титова (до 76 кг).

В греко-римской борьбе бронзовая медаль у Игоря Пунченко (до 63 кг), Заура Беслекоева (до 77 кг) и Ильи Комарова (до 97 кг).

Чемпионат мира во вольной борьбе в Болгарии завершится 24 августа. Российские спортсмены соревнуются под флагом Объединенного мира борьбы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский борец вольного стиля Оздамиров стал чемпионом мира среди юниоров.