Tекст: Вера Басилая

Волонтеры Победы раздали более 100 тыс. лент-триколор по всей России и за рубежом в рамках Дня Государственного флага. По словам организаторов, добровольцы проводили просветительские мероприятия, рассказывали о значении флага, участвовали в поднятии триколора с представителями региональных властей, организовывали интеллектуальные игры и квесты, а также совершали прыжки с парашютом, разворачивая флаги в небе.

В Нижегородской области акция прошла особо ярко: несколько десятков парашютистов прыгнули с высоты около 1 тыс. метров и развернули в небе флаги России и Волонтеров Победы размерами три на шесть метров.

Мероприятие прошло при участии воспитанников военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником».

«Когда наши ребята шагают в небо с флагом в руках, захватывает дух. Это самый сильный и честный способ выразить свою любовь к стране – действием, поступком, преодолением себя», – отметила руководитель местного отделения Волонтеров Победы Мария Самоделкина.

Воронежская область присоединилась к акции «Российский триколор» – добровольцы поздравляли жителей и напоминали о значении государственных символов. Руководитель регионального отделения Антон Красов подчеркнул важность осознанного отношения к символике: по его мнению, три цвета флага объединяют россиян и напоминают о единстве народа.

В Самарской области Волонтеры Победы, представители «Движения Первых» и военно-патриотического клуба «Патриот» раздавали жителям триколор-ленты и рассказывали о значении символа. Волонтер Ксения Полякова поделилась, что акция вызывала у горожан отклик и чувство сопричастности: люди с интересом слушали о значении ленты и благодарили добровольцев.

В Луганской Народной Республике семьи с детьми охотно участвовали в акции, с интересом слушая рассказы о появлении и значении триколора. В Тюменской области для детей из социально-реабилитационного центра провели викторину по истории российского флага. Руководитель тюменского отделения Дарья Терехина заявила, что такие мероприятия способствуют развитию патриотизма у подрастающего поколения.

В Барнауле Алтайского края торжественное поднятие флага прошло при участии губернатора, представителей силовых структур и общественников; флаг был развернут знаменной группой под Государственный гимн. В Петербурге Волонтеры Победы развернули флаг размером 30 на 50 метров на территории Петропавловской крепости, к акции присоединились многие жители города. Координатор Алена Камбалина отметила, что такие мероприятия превращают государственный символ из формального атрибута в объединяющее событие.

В Курске добровольцы провели акцию «Под одним флагом» у Триумфальной арки, объединив горожан под триколором. За рубежом, в Египте, прошел праздник с презентацией о флаге и его значении для россиян, а также с поздравлениями от представителей международного корпуса Волонтеров Победы.

Ко Дню Государственного флага был запущен тематический чат-бот, с помощью которого россияне сгенерировали более 30 тыс. праздничных аватарок для социальных сетей. Волонтеры отмечают, что такие инициативы способствуют укреплению патриотизма и единства общества.

Ранее бойцы СВО подняли российские триколоры дронами над освобожденными территориями.

День Государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа.

Эксперты назвали флаг России символом единства и суверенитета.