Актер Ноэль Кларк проиграл суд по делу о клевете против The Guardian

Суд признал публикацию The Guardian о домогательствах актера Ноэля Кларка правдивой

Tекст: Мария Иванова

Британский актер Ноэль Кларк проиграл иск о клевете против газеты The Guardian, сообщает ТАСС.

Дело рассматривал Высокий суд Англии и Уэльса, где судья Карен Стейн постановила, что публикации издания о домогательствах были «в значительной степени правдивыми». Кларк требовал опровержения по поводу статей, опубликованных в 2021 году, где более 20 женщин обвиняли его в домогательствах и издевательствах в период с 2004 по 2019 год.

Судья Стейн отметила: «Я приняла часть показаний мистера Кларка, но в целом считаю, что он был недостоверным и ненадежным свидетелем». Среди женщин, обвинивших актера, были продюсер Джина Пауэлл, актриса Джоанна Джеймс и помощник режиссера россиянка Анна Авраменко. Авраменко заявляла, что Кларк неоднократно приставал к ней на съемках фильма «Попали!» в 2009 году.

После публикаций в The Guardian Британская академия кино и телевизионных искусств временно лишила Кларка премии за вклад в кинематограф. Главный редактор The Guardian Кэтрин Винер назвала решение суда «заслуженной победой для тех женщин, которые страдали из-за поведения Ноэля Кларка». Сам актер продолжает отрицать все обвинения в свой адрес.

