Депутаты Крыма утвердили новый гимн региона

Госсовет Крыма утвердил новый гимн с упоминанием воссоединения с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Государственного совета Республики Крым на сессии единогласно утвердили новый гимн региона, передает ТАСС.

Решение поддержали все 62 присутствующих парламентария. Председатель парламента Владимир Константинов отметил, что принятие нового символа состоялось в День Государственного флага России, что придает событию особую символичность.

Он подчеркнул, что крымчане проявили неравнодушие к своей судьбе и предложили множество вариантов гимна, отражающих их патриотизм и культурный код.

Константинов заявил: «Те версии, которые они присылали, – это очень важная часть нашего культурного и ментального кода крымчан. Именно поэтому и произошла Крымская весна, что такие люди неравнодушны к своей судьбе, неравнодушны к России и являются истинными патриотами своего края».

Замглавы Госсовета и глава конкурсной комиссии Сергей Цеков отметил, что новый гимн отражает воссоединение полуострова с Россией, историческое название «Таврида» и девиз герба «Процветание в единстве». Цеков добавил, что текст гимна подчеркивает духовные и религиозные ценности, прославляет труд, возрождение Крыма, подвиг и межнациональное единство, а также любовь и преданность крымчан родной земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный совет Крыма объявил конкурс на создание нового гимна региона. Новый гимн должен отразить современные реалии, включая Крымскую весну и воссоединение с Россией.