Куренков: В России в 2025 году не произошло крупных лесных пожаров
Усилия руководства страны не допустили возникновения крупных лесных пожаров в 2025 году, трудности наблюдались только в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
«Были трудности по Забайкальскому краю, но в целом по стране не дали возможность развиться большим лесным пожарам», – сказал Куренков, передает ТАСС.
Он добавил, что в этом есть заслуга не только огнеборцев, но и самой природы.
Куренков также подчеркнул, что руководители региональных подразделений МЧС получили указание действовать максимально оперативно и приступать к тушению лесных пожаров при первых признаках угрозы для населенных пунктов. МЧС, по его словам, всегда готово привлекать тяжелую авиацию для борьбы с огнем.
Министр отдельно отметил снижение количества техногенных пожаров в стране в текущем году.
Ранее в августе за одни сутки лесопожарные службы ликвидировали 28 возгораний на площади 459 гектаров.
В конце июля в Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров.