В Ставрополе на конкурс уличной культуры «КАРДО» собралось 3 тыс. участников

В Ставрополе стартовал гранд-финал премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Tекст: Антон Антонов

Гранд-финал продлится в Ставрополе до 24 августа. В эти дни состоятся соревнования, где объявят победителей по 12 направлениям, будут подведены итоги видео, фешен и грантового конкурсов, а также назовут имена лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.

В 2025 году в рамках конкурса появилось новое направление – рэп, помимо него представлены: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, кикскутинг, трикинг, граффити, скейтбодинг, ВМХ и диджеинг на специально оборудованных площадках. Общий призовой фонд для победителей и лауреатов составит более 7 млн рублей.

Приветствие президента России Владимира Путина участникам конкурса зачитал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Отрадно, что ваш яркий, неординарный проект, который реализуется под эгидой президентской платформы «Россия – страна возможностей», с каждым годом набирает творческую силу и сегодня занимает достойные позиции в ряду молодежных форумов. Он отличается насыщенной повесткой, смелыми организационными решениями и неизменно вызывает интерес большого числа участников из России и многих зарубежных государств – тех, кто хранит твердую приверженность здоровому образу жизни и активному досугу, кто готов делиться своими знаниями и умениями с товарищами и единомышленниками», – отметил в приветствии президент России.

От себя Бетин добавил: «Настоящие перемены всегда начинаются не с громких слов, а с конкретных дел – как этот проект, который уже восемь лет доказывает, что асфальт под ногами может стать холстом для гения, а городская площадь – сценой для будущих звезд. Поэтому наша молодежь уверена: Россия – действительно страна возможностей».

Первый день мероприятия завершился выступлением популярного хедлайнера – зрители услышали хиты российской рок-группы группы «The Hatters» из Санкт-Петербурга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2025 года Путин поддержал включение международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».