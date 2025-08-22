Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.19 комментариев
В Ставрополе на конкурс уличной культуры «КАРДО» собралось 3 тыс. участников
В Ставрополе стартовал гранд-финал премии уличной культуры и спорта «КАРДО»
В Ставрополе состоялось открытие гранд-финала международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Мероприятие объединило 3 тыс. участников из 58 стран мира.
Гранд-финал продлится в Ставрополе до 24 августа. В эти дни состоятся соревнования, где объявят победителей по 12 направлениям, будут подведены итоги видео, фешен и грантового конкурсов, а также назовут имена лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.
В 2025 году в рамках конкурса появилось новое направление – рэп, помимо него представлены: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, кикскутинг, трикинг, граффити, скейтбодинг, ВМХ и диджеинг на специально оборудованных площадках. Общий призовой фонд для победителей и лауреатов составит более 7 млн рублей.
Приветствие президента России Владимира Путина участникам конкурса зачитал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
«Отрадно, что ваш яркий, неординарный проект, который реализуется под эгидой президентской платформы «Россия – страна возможностей», с каждым годом набирает творческую силу и сегодня занимает достойные позиции в ряду молодежных форумов. Он отличается насыщенной повесткой, смелыми организационными решениями и неизменно вызывает интерес большого числа участников из России и многих зарубежных государств – тех, кто хранит твердую приверженность здоровому образу жизни и активному досугу, кто готов делиться своими знаниями и умениями с товарищами и единомышленниками», – отметил в приветствии президент России.
От себя Бетин добавил: «Настоящие перемены всегда начинаются не с громких слов, а с конкретных дел – как этот проект, который уже восемь лет доказывает, что асфальт под ногами может стать холстом для гения, а городская площадь – сценой для будущих звезд. Поэтому наша молодежь уверена: Россия – действительно страна возможностей».
Первый день мероприятия завершился выступлением популярного хедлайнера – зрители услышали хиты российской рок-группы группы «The Hatters» из Санкт-Петербурга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2025 года Путин поддержал включение международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».