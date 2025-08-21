Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Путин поручил выделить субсидию на жилье вне очереди участникам СВО с Байконура
Президент России Владимир Путин подписал Указ о внесении изменений в порядок предоставления социальных выплат для приобретения жилых помещений при переселении с комплекса Байконур на территорию России, сообщил Роскосмос.
Документ предусматривает внеочередное получение жилищной субсидии для участников специальной военной операции и членов их семей.
Нововведения касаются граждан, которые проходят или проходили службу в зоне специальной военной операции и работают или работали на территории комплекса «Байконур». В список льготников входят сотрудники органов власти, государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий ракетно-космической отрасли.
Указ направлен на усиление социальной поддержки защитников Отечества, особенно в Год защитника Отечества. Таким образом, переезжающие с Байконура участники СВО смогут рассчитывать на приоритетное обеспечение жильем на территории России.
Ранее правительство России установило компенсации расходов по жилищно-коммунальным услугам для участников спецоперации.