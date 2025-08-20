Умер бывший замначальника Следственной части МВД России Чекалов

Tекст: Алексей Дегтярев

Прощание с Чекаловым состоится 21 августа в 10.30 мск в ПАО «РЖД медицина» в Москве, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Чекалов начал трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны на оборонном заводе. После получения высшего юридического образования в 1953 году он начал карьеру в прокуратуре, став следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

С 1966 года Чекалов работал в центральном аппарате МВД СССР и МВД РФ на различных руководящих должностях. В 1975 году он возглавил следственный отдел управления МВД СССР на Бамстрое, где проявил себя как организатор и наставник коллектива.

За профессиональные заслуги Чекалов был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и награжден различными ведомственными наградами. После выхода в отставку в 1994 году он активно участвовал в ветеранском движении и продолжал помогать молодым следователям.

