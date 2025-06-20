Умер генеральный конструктор московской ПВО Яков Безель

Tекст: Мария Иванова

Скончался генеральный конструктор системы противовоздушной обороны Москвы Яков Безель, сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей».

В официальном заявлении говорится: «Генеральный конструктор системы ПВО Москвы академик Яков Владимирович Безель скончался на 87-м году жизни», передает ТАСС.

В концерне подчеркнули, что Безель внес огромный вклад в российскую науку и развитие обороноспособности страны. Он был не только выдающимся инженером, но и талантливым педагогом, воспитавшим множество ученых.

Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве и окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института в 1961 году. Уже во время учебы начал работать в НИИ-5, где участвовал в создании автоматизированных систем ПВО, включая «Межа-М» и «Межа-200».

Позже он был главным конструктором автоматизированных комплексов для радиотехнических войск, среди которых «Нива», «Основа», «Основа-1», а также зенитной ракетной бригады «Байкал». Безель руководил разработкой и модернизацией централизованной ракетной системы ПВО Москвы и Московского промышленного района.

Как подчеркнули в «Алмаз-Антее», многие системы, созданные под руководством Безеля, до сих пор обеспечивают защиту воздушного пространства России.

Концерн выразил глубокие соболезнования семье и близким Якова Безеля.

Ранее в возрасте 74 лет скончался известный российский ученый, инженер и конструктор дирижаблей Александр Кирилин.