Колумбийский наемник сбежал из ВСУ из-за тяжелых условий
Колумбийский наемник Луис покинул ВСУ после восьми месяцев службы, столкнувшись с отсутствием отдыха и равнодушием командования.
Колумбийский наемник по имени Луис рассказал, что был вынужден сбежать из ВСУ из-за тяжелых условий службы, передает РИА «Новости». По его словам, ему приходилось скрытно покидать подразделение, так как бойцам не разрешали покидать территорию базы и практически не предоставляли отдыха. Луис отметил: «Практически тайком пришлось сбежать оттуда, потому что нам не давали выйти, не давали отдохнуть».
Он уточнил, что командование проявляло равнодушие к наемникам, часто нарушая обещания. Например, время нахождения в районе дислокации могло увеличиваться с 20 до 40-60 дней, а работа велась почти без передышек. Луис признался, что воспользовался сменой на посту и при поддержке других людей сумел покинуть подразделение, а вылет из Киева был только вопросом наличия денег на билет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих в рядах ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам на фоне больших потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.