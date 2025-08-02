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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    42 комментария
    2 августа 2025, 21:31 • Новости дня

    Бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры сообщили о полном прекращении боеспособности 57-й мотопехотной бригады ВСУ после освобождения правобережной части Волчанска в Харьковской области.

    Источники в силовых структурах сообщили, что боевая эффективность 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ была утрачена после освобождения российскими военными правобережной части Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС.

    В связи с потерями, как отмечают источники, командование ВСУ перебрасывает резервы – 1-ю бригаду территориальной обороны – чтобы удержать позиции и сдержать наступление российских военнослужащих из состава Северной группировки.

    Источники также сообщили, что по сообщениям в соцсетях бойцы 1-й бригады территориальной обороны не были готовы к срочной передислокации. В результате они экстренно собирают все необходимое для эвакуации, медицинской помощи и обеспечения фронта.

    Ранее представители силовых структур заявляли, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны. По их информации, изначально эта бригада комплектовалась бывшими участниками операции в Донбассе и иностранными наемниками. В дальнейшем, выжившие радикалы стали инструкторами, а состав бригады был пополнен мобилизованными украинцами.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск.

    Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.

    2 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Замкомандира Ротор: Александро-Калиново обороняли иностранные наемники

    Боец Ротор: освободили Александро-Калиново, так как верим в силу русского оружия

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения Южной группировки столкнулись с преобладанием иностранных наемников и сложной обороной при освобождении Александро-Калиново в ДНР.

    Большинство оборонявших Александро-Калиново в ДНР составляли иностранные наемники, сообщил и. о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Ротор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил: «В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь».

    По словам Ротора, сначала российские военные предполагали, что слышат украинскую речь, но при сближении выяснили, что среди солдат противника звучит иностранная речь, преимущественно на английском языке. Он подчеркнул, что наемники прибыли из разных стран, из-за чего возникали трудности во взаимодействии между ними.

    Бойцы столкнулись с глубоким рвом шириной 2,5 метра, высотой бруствера около трех метров, а также с колючей проволокой, натянутой внутри рва. Российские военные нашли лазейку и смогли начать штурм.

    В ходе операции бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона заходили пешими группами и на бронетехнике, столкнувшись с массированными атаками беспилотников, включая дроны «Вампир» и «Баба-Яга». Доступ к селу удалось получить неожиданно для противника с северного направления после освобождения соседнего участка союзниками из 33-го мотострелкового полка 20-й дивизии.

    «Несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями», – добавил Ротор.

    Ранее замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново.

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    1 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России Полянский обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии и отметил политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.

    «Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации», – сказал Полянский.

    Полянский подчеркнул, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса в целом, однако выступает против политической эксплуатации трагедии украинцев в СБ в интересах Запада. Он отметил, что власти на Украине, по его мнению, приносят собственный народ в жертву западным геополитическим интересам, передает ТАСС.

    Дипломат также заявил, что западные страны проявляют неуважение и безразличие к судьбам тысяч людей, страдающих в других точках планеты, поскольку не спешат инициировать заседания Совбеза по этим конфликтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский указал, что главную угрозу для жителей на Украине создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 23:14 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с фокусом на американские вооружения из особого списка приоритетов Киева, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.

    Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

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    2 августа 2025, 03:17 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, военнослужащие ВСУ пытаются заходить в населенный пункт с юго-запада, однако российские войска регулярно наносят по ним удары.

    «И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», – сказал он.

    Эксперт подчеркнул, что район автовокзала Волчанска, где находились основные пути снабжения противника, перешел под плотный огневой контроль российских подразделений. По его словам, российские военнослужащие развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов, где также противник отступает на другой берег.

    Марочко пояснил, что водная преграда в виде реки Волчья становится барьером для украинских формирований и облегчает российским силам действия оборонительного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку. Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

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    2 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на Самару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время атаки беспилотника в Куйбышевском районе Самары погиб мужчина, находившийся в дачном доме, который загорелся после падения обломков.

    Пожилой местный житель погиб в результате атаки вражеского беспилотника на Самару, сообщает ТАСС. По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, трагедия произошла в Куйбышевском районе города.

    Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Уточняется информация о последствиях атаки. В Самарской области сохраняется режим воздушной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Росавиация вводила временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове.

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    2 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензе беспилотники атаковали предприятие, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. В связи с происшествием в городе временно ограничена работа мобильного интернета, приостановлено движение общественного транспорта, объявлен режим «Воздушной опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Азовского моря.

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    2 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
    Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки решительными действиями освободили Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 150 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ возле Малой Корчаковки, Окопа, Перше Травни, Юнаковки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Торского, Лозового, Новоселовки ДНР и Купянска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Удачного, Петровского, Красноармейска, Владимировки ДНР и Дачного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Ольговского, Темировки, Полтавки Запорожской области, Новопетровского, Январского, Вороного Днепропетровской области и Искры ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Лукьяновского, Павловки, Степногорска Запорожской области, Садового, Антоновки и Токаревки Херсонской области.

    Противник при этом потерял свыше 80 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и шесть станций РЭБ. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA, пять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне вечером сообщалось что морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    2 августа 2025, 20:24 • Новости дня
    Расчеты БПЛА уничтожили две точки запуска дронов ВСУ «Баба-яга» у Григоровки

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Григоровки расчеты БПЛА и артиллерии группировки «Южная» ликвидировали две позиции украинских беспилотных летательных аппаратов «Баба-яга».

    Расчеты БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и артиллеристы группировки «Южная» выявили и уничтожили две точки управления дронами ВСУ у Григоровки, передает РИА «Новости».

    В ЮВО уточнили, что военные обнаружили место взлета и укрытие украинского БПЛА «Баба-яга» в лесопосадках, после чего разведданные были оперативно переданы артиллеристам.

    Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, после чего расчетом орудия «Нона-С» позиция была оперативно уничтожена.

    За сутки специалисты БПЛА уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на данном участке. Вторую точку взлета украинских беспилотников выявили во время запуска, после чего расчет БПЛА «Южной» группировки точным ударом уничтожил вражеский дрон вместе с укрытием.

    Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

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    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    2 августа 2025, 01:54 • Новости дня
    Протест против мобилизации в Виннице перерос в столкновения с полицией

    Tекст: Антон Антонов

    Женщины попытались прорваться на стадион в Виннице, чтобы освободить мужчин, собранных для мобилизации, начались столкновения с полицией, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, около 100 мужчин были доставлены сотрудниками украинского военкомата на стадион «Локомотив» для проведения мобилизационных мероприятий. Вскоре туда пришли женщины, которые попытались попасть на территорию стадиона и освободить мужчин.

    В сообщении говорится, что протестующим удалось сломать ворота стадиона, после чего на место прибыли наряды полиции, передает ТАСС.

    Сообщается, что полицейские хватают женщин и сажают в служебные машины, которых насчитывается более десятка. Полиция применяет против протестующих газовые баллончики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтавской области Украины местные жители заблокировали автобус военкомата, позволив нескольким мобилизованным покинуть транспорт и скрыться. В селе Микуличине Ивано-Франковской области Украины произошла стычка между жителями и представителями военкомата при попытке задержания мужчины.

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    1 августа 2025, 23:40 • Новости дня
    Полянский назвал зенитные ракеты ВСУ главной угрозой жителям Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Наибольшую угрозу для жителей Украины создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары, заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Украине.

    По его словам, за время проведения спецоперации неоднократно подтверждалось, что именно украинские зенитные ракеты представляют основную опасность для гражданского населения страны, передает ТАСС.

    «И украинцы это прекрасно знают, открыто комментируя эти ситуации», – заявил Полянский. Он подчеркнул, что от прямых российских ударов гражданское население не страдает.

    По словам дипломата, украинские власти заинтересованы в том, чтобы выдать такие ситуации за якобы целенаправленные российские удары по мирным жителям. Полянский также заявил, что Владимир Зеленский стремится лишь «спасти свою шкуру» и убедить западных спонсоров продолжать поддержку его режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Спасо-Преображенский собор в Одессе пострадал из-за украинской ракеты системы ПВО. Падение ракеты на многоэтажный дом в Киеве произошло в июне из-за работы украинской ПВО.

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    2 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Жертвой атаки БПЛА на Ростовскую область стал один человек
    Жертвой атаки БПЛА на Ростовскую область стал один человек
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Ростовскую область произошел пожар, один человек погиб, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    По его словам, военные ночью уничтожили БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах региона.

    В результате атаки в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось здание на территории одного из предприятий, пожар был ликвидирован. «К сожалению, не обошлось без трагедии – скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – заявил Слюсарь в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе беспилотники атаковали местное предприятие. В результате атаки погибла женщина. Еще два человека получили ранения.

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    2 августа 2025, 01:32 • Новости дня
    Российские силовики оценили данные о потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек в день

    Российские силовики сочли реалистичными данные Берлинской о потерях ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Оценка ежедневных потерь ВСУ в более чем 1,5 тыс. человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, озвученная украинским волонтером Марией Берлинской, реалистична, заявили в российских силовых структурах.

    «На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1,5 тыс. убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день» – приводит ТАСС текст сообщения.

    Эти оценки были получены путем анализа некрологов погибших и общения с бойцами украинских подразделений. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский называл общие потери в 45 тыс. человек с начала спецоперации, тогда как приведенные волонтером данные вызвали шок у украинского общества, заявили в российских силовых структурах. Силовики подчеркнули, что гражданам Украины придется чаще сталкиваться с подобной информацией и в итоге признать масштабы потерь.

    По подсчетам агентства, основанным на официальных и неофициальных сводках, за семь месяцев 2025 года украинская армия потеряла более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Юрий Подоляка отметил, что ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.

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    2 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трампа спросили, планирует ли он поговорить с Путиным до истечения десятидневного ультиматума, передает РИА «Новости».

    «Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отверг ультиматумы Трампа. Он заявил, что итогом переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Ранее Трамп заявлял, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    2 августа 2025, 16:41 • Новости дня
    МИД Британии предсказал затяжные переговоры по украинскому конфликту

    Глава МИД Британии Лэмми усомнился в завершении украинского конфликта в этом году

    МИД Британии предсказал затяжные переговоры по украинскому конфликту
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайший год урегулирование конфликта на Украине не ожидается, перспективы переговоров во многом зависят от позиции Москвы, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в интервью изданию The Guardian поделился ожиданиями относительно сроков урегулирования конфликта на Украине, передает «Царьград». По его словам, маловероятно, что в течение ближайшего года удастся достигнуть соглашения.

    Лэмми высказал мнение, что переговоры по ситуации на Украине будут продолжаться и через год.

    Британский дипломат подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции Москвы и ее готовности вести диалог о мире. Лэмми отметил, что ключевым фактором в разрешении конфликта остается готовность России к переговорам.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

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    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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