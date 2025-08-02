Tекст: Вера Басилая

Источники в силовых структурах сообщили, что боевая эффективность 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ была утрачена после освобождения российскими военными правобережной части Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС.

В связи с потерями, как отмечают источники, командование ВСУ перебрасывает резервы – 1-ю бригаду территориальной обороны – чтобы удержать позиции и сдержать наступление российских военнослужащих из состава Северной группировки.

Источники также сообщили, что по сообщениям в соцсетях бойцы 1-й бригады территориальной обороны не были готовы к срочной передислокации. В результате они экстренно собирают все необходимое для эвакуации, медицинской помощи и обеспечения фронта.

Ранее представители силовых структур заявляли, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны. По их информации, изначально эта бригада комплектовалась бывшими участниками операции в Донбассе и иностранными наемниками. В дальнейшем, выжившие радикалы стали инструкторами, а состав бригады был пополнен мобилизованными украинцами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск.

Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.