Гражданин Молдавии попытался провезти взрывчатку с Украины
Во вторник на молдавско-украинском пограничном пункте задержали мужчину с подозрительным веществом, похожим на тротил, сообщили в таможенной службе Молдавии.
Гражданин страны пытался провезти через пункт пропуска Паланка – Маяки – Удобное около 1 кг взрывчатого вещества, предположительно тротила, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Работу пограничного пункта временно приостановили для следственных мероприятий.
Протяженность границы Молдавии с Украиной составляет 1 222 км, из которых 444 км приходятся на участок с непризнанным Приднестровьем. Украина закрыла все пункты пропуска на этом участке границы.
В апреле в Крыму задержали гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.
В августе Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, включая военно-транспортные.