    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»
    Зеленский отказался от требования перемирия
    Рютте: Отправка военных США и Европы на Украину не обсуждается
    Стуббу пришлось оправдываться за слова про 1944 год
    Пресечена попытка вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    Путин и Трамп говорили по телефону 40 минут
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече
    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    19 августа 2025, 10:23

    Гражданин Молдавии попытался провезти взрывчатку с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник на молдавско-украинском пограничном пункте задержали мужчину с подозрительным веществом, похожим на тротил, сообщили в таможенной службе Молдавии.

    Гражданин страны пытался провезти через пункт пропуска Паланка – Маяки – Удобное около 1 кг взрывчатого вещества, предположительно тротила, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работу пограничного пункта временно приостановили для следственных мероприятий.

    Протяженность границы Молдавии с Украиной составляет 1 222 км, из которых 444 км приходятся на участок с непризнанным Приднестровьем. Украина закрыла все пункты пропуска на этом участке границы.

    В апреле в Крыму задержали гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.

    В августе Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, включая военно-транспортные.

    18 августа 2025, 18:18
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

    Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны

    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    18 августа 2025, 13:52
    Киев издевательски ответил Будапешту на обвинения в обстреле нефтепровода
    Киев издевательски ответил Будапешту на обвинения в обстреле нефтепровода
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски отреагировал на обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига издевательски отреагировал на высказывания венгерского коллеги Петера Сийярто относительно прекращения поставок нефти из-за атаки на нефтепровод, передает РИА «Новости».

    Сийярто ранее заявил, что из-за новой атаки со стороны Украины поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок.

    В ответ Сибига написал в социальной сети: «Теперь вы можете направлять свои жалобы – и угрозы – вашим друзьям в Москве».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Он также напомнил, что большая часть импорта электроэнергии на Украину поступает через Венгрию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готов идти на крайние меры после атаки на нефтепровод.

    18 августа 2025, 18:38
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    18 августа 2025, 20:05
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    19 августа 2025, 02:24
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    19 августа 2025, 08:25
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского

    WP сравнила прием Трампом президента России Путина и украинского главы Зеленского

    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне президент США Дональд Трамп поприветствовал Владимира Зеленского без торжественной красной дорожки и бомбардировщика B-2, как это было с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

    Американская газета Washington Post сравнила, как президент США Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что при встрече с Зеленским Трамп поднял кулак, поприветствовал его рукопожатием и обнял за плечи. Однако издание подчеркивает, что эта встреча не отличалась той помпой, которая сопровождала приезд российского лидера в США.

    На встрече с Путиным для президента России была развернута красная дорожка и был пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме. Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    19 августа 2025, 02:04
    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон

    Ведущий Fox News Байер: Зеленский отменил интервью и покидает Вашингтон

    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский отменил запланированное интервью в вечерней программе Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий Брет Байер.

    «Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», – сообщил Байер в прямом эфире Fox News.

    По его словам, украинская делегация «улетает» из Вашингтона, передает ТАСС.

    Байер рассказал, что Зеленский планировал выйти в эфир программы в 18.00 по местному времени (01.00 мск). В течение первых 45 минут ведущий ждал появления гостя, который так и не пришел в студию. Байер несколько раз говорил зрителям, что ожидает Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Позднее по инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил о подготовке ко встрече Путина и Зеленского.

    18 августа 2025, 21:24
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    19 августа 2025, 01:25
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    18 августа 2025, 21:28
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп пошутил, что теоретически может отменить выборы в Соединенных Штатах в случае военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме допустил в шутливой форме возможность отмены президентских выборов в Соединенных Штатах в случае военного конфликта, передает ТАСС.

    В ответ на заявление Зеленского о невозможности провести выборы, пока идет конфликт, Трамп иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!» Его слова сопровождались смехом присутствующих.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    18 августа 2025, 16:34
    Украина начала переговоры о поставках газа из Азербайджана

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа, чтобы восполнить прогнозируемый дефицит топлива к отопительному сезону.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что Азербайджан проявляет заинтересованность в сотрудничестве, и если соглашение будет достигнуто, импорт топлива продолжится до конца года, передает РИА «Новости».

    Гринчук уточнила, что пилотный проект поставок азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору уже завершен, а сейчас идет подготовка контракта для масштабных поставок. Ранее председатель правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий сообщал о проведении первой тестовой поставки топлива из Азербайджана.

    По словам украинского депутата Алексея Кучеренко, Украина может столкнуться с серьезным дефицитом газа уже зимой, для успешного прохождения отопительного сезона стране недостает около 10 млрд кубометров топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома и полностью запретил «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения решений иностранных судов в России. На следующий день «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России.

    18 августа 2025, 17:57
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после сообщения о повреждении подстанции, обеспечивающей транзит в страну.

    Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.

    Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».

    Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.

    18 августа 2025, 15:15
    Axios: Зеленский появится на встрече с Трампом в черном пиджаке без галстука
    Axios: Зеленский появится на встрече с Трампом в черном пиджаке без галстука
    @ DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios.

    По информации Axios, Зеленский в понедельник придет в том же черном пиджаке, который был на нем на июньском саммите НАТО в Нидерландах, но без галстука, передает ТАСС.

    Портал напомнил, что в феврале Зеленский уже приходил в Белый дом на встречу с Трампом в черном свитере и брюках, чем вызвал ироничную реакцию американского президента, который отметил его внешний вид. На вопрос журналиста о причине отсутствия костюма Зеленский тогда ответил, что наденет его после окончания конфликта на Украине и, возможно, купит костюм дороже, чем у собеседника. Позже между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка, в ходе которой Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс напомнил о необходимости благодарить за поддержку Киева.

    Ранее украинский дизайнер Эльвира Гасанова предположила, что Зеленский может выбрать строгий военный костюм или рубашку милитари для встречи с Трампом.

    Напомним, в июне Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме.

    18 августа 2025, 21:41
    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах в Киеве

    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах художника-анархиста Чичкана в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии прощания с художником Давидом Чичканом в Киеве вспыхнул конфликт между представителями ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) и военными «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России), пишут украинские СМИ.

    Инцидент произошел после выхода траурной процессии с Майдана Незалежности, сообщило издание «Страна». Во время движения к Байковому кладбищу на активистов Максима Наконечного и Виктора Пилипенко, державших радужные флаги, сзади напали представители РДК.

    По словам активистки Дианы Берг, военные из РДК не участвовали в церемонии прощания, а, проходя мимо, решили вмешаться из-за флагов. Завязалась драка между членами РДК и ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) ветераном Виктором Пилипенко. Присутствовавшие анархисты прекратили конфликт, применив газ.

    В апреле на Украине потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу.

    18 августа 2025, 14:49
    Минфин Украины сообщил о нехватке 45 млрд долларов
    Минфин Украины сообщил о нехватке 45 млрд долларов
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране требуется 45 млрд долларов внешнего финансирования.

    Он пояснил, что эта сумма предназначена для покрытия дефицита бюджета и погашения внешних долговых обязательств, передает ТАСС.

    По словам Марченко, Украина продолжает переговоры с ключевыми международными партнерами и рассчитывает на приемлемый вариант решения финансового вопроса.

    Министр отметил, что в расчетах бюджетного планирования Минфин закладывает возможность продления вооруженного конфликта на Украине и на 2026 год. «Есть понимание, что с 2028 года мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины», – заявил он.

    Ранее Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга. Он также предлагал европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    18 августа 2025, 23:48
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

