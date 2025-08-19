Экипаж танка Т-72 прошел 18 км минного поля под ударами 24 дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж танка Т-72 70-го полка группировки «Днепр» прошел 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки, выдержав 24 удара дронов-камикадзе, передает РИА «Новости». Командир полка с позывным «Кабарда» заявил, что задача по разминированию была полностью выполнена и путь для продвижения штурмовиков был расчищен.

Командир танка с позывным «Сургут» уточнил, что атаки дронов-камикадзе начались сразу после выхода на маршрут, а по мере приближения к позициям ВСУ интенсивность нападений только росла. По его словам, в отдельные моменты за раз взрывались по четыре-пять дронов, а под тралами происходили подрывы мин.

Когда танк достиг конца маршрута, под тралом взорвалось несколько противотанковых мин, один из тралов был поврежден, после чего экипаж наехал на мину гусеницей. В результате танк был поврежден, однако все члены экипажа успели эвакуироваться, используя дым и пыль от взрывов.

Командир рассказал: «Механик говорит: «Нас разули». По его словам, экипаж прятался под танком и даже успел окопаться, затем воспользовался затишьем между атаками дронов, чтобы перебежать в лесополосу и спрятаться под специальным антитепловизионным пончо. На рассвете танкисты смогли связаться с полком и были эвакуированы под контролем российских операторов дронов. Никто из них серьезных ранений не получил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы «Севера» разминировали приграничные районы Курской области после боевых действий. Власти Курской области запланировали разминировать 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы. Украинские военные заминировали центр Красноармейска перед своим отступлением.